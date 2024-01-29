Шойгу назвал снижение темпов выпуска военной продукции недопустимым

Шойгу назвал снижение набранных темпов выпуска военной продукции недопустимым

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Снижение набранных темпов выпуска военной продукции в сложившихся условиях недопустимо, а производство особо востребованных образцов необходимо нарастить, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России. В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что "большой задачей" является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения.

"Уверен, что и в дальнейшем при выполнении государственного оборонного заказа совместными усилиями Министерства обороны и Министерства промышленности, предприятий промышленности своевременно будет поставляться в войска современная военная техника надлежащего качества", - сказал Шойгу.