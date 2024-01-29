Шойгу поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия

Шойгу поручил добиваться повышения дальности и точности перспективного оружия

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил сосредоточить особое внимание на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения.

"Особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники", - сказал он в своём заключительном слове на едином дне приёмки военной продукции.