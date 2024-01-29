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ТАСС

В Североморске построили энергоцентр для объектов Северного флота

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Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» Северного флота РФ у причала Североморска
Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен» Северного флота РФ у причала Североморска.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Замминистра обороны Тимур Иванов отметил, что активными темпами продолжается обустройство основного пункта базирования Каспийской флотилии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Строительство энергоцентра в Североморске для обеспечения электроэнергией объектов Северного флота завершено, доложил главе военного ведомства РФ Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов, говоря о вводе в эксплуатацию объектов Вооруженных сил РФ.

"В интересах ВМФ с учетом энергодефицитности региона в Североморске Мурманской области завершено строительство энергоцентра", - сказал Иванов.

Он добавил, что активными темпами продолжается обустройство основного пункта базирования Каспийской флотилии, в 2023 году завершено строительство причала №2.

"В текущем году будет завершено строительство комплексного здания штаба Каспийской флотилии общей площадью более 28 тыс. кв. м", - отметил Иванов. 

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