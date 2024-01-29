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ТАСС

Захарова: Россия решительно отвергает обвинения США в незаконном ВТС с КНДР

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Флаги России и КНДР
Флаги России и КНДР.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам официального представителя МИД РФ, Вашингтон обвиняет Москву для того, чтобы втянуть Южную Корею в украинский конфликт

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Москва категорически отвергает любые попытки Вашингтона и его союзников обвинить Россию в незаконном военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с КНДР. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы читаем информацию из Южной Кореи, Россия якобы осуществляет, как там говорится, военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном, - сказала она. - Решительно отвергаем попытки США и их сателлитов противозаконных обвинений нашей страны. Это уже не просто голословные обвинения, не просто какое-то навешивание ярлыков или дезинформация. Это противозаконные обвинения".

По словам Захаровой, за заявлениями Сеула "стоит Вашингтон, а цель этих информационных вбросов - вовлечение азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт". "На это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о необходимости оказания "прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия".

Дипломат указала, что Россия предостерегает Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. "Этот вброс умело используют США для изыскания дополнительных источников пополнения запасов оружия для преступного режима [президента Украины Владимира] Зеленского и для оправдания замыслов по продвижению американской военной инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанский регион", - отметила она.

Официальный представитель обратила внимание, что Россия вправе развивать дружественные отношения с КНДР. "Взаимодействие с этой страной имеет давние исторические корни, не угрожает безопасности соседних государств и проверено временем", - добавила Захарова.

Ранее министры иностранных дел 47 стран, включая США, членов Евросоюза, а также ряд их партнеров, опубликовали совместное заявление с осуждением якобы имевших место закупок Россией баллистических ракет КНДР и их "применения против Украины". Венгрия и Словакия были единственными странами ЕС, не подписавшими этот документ. 

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Венгрия
КНДР
Россия
Словакия
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Украина
Южная Корея
Проекты
Евросоюз
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