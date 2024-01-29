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ТАСС

В ВКС РФ в 2023 году поставили более 100 новых самолетов

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Один из партии новых переданных ВКС России истребителей Су-35С постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы. Комсомольск-на-Амуре
Один из партии новых переданных ВКС России истребителей Су-35С постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы. Комсомольск-на-Амуре, июнь 2023 года.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Также поставили 150 вертолетов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в 2023 году поставили Воздушно-космическим силам (ВКС) более 100 новых и отремонтированных самолетов, 150 вертолетов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлены более 100 новых и отремонтированных самолетов. В частности, самолеты оперативно-тактической авиации, военно-транспортные самолеты и учебно-боевые самолеты, 150 вертолетов", - сказал он, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

Криворучко также добавил, что за 2023 год "в интересах Воздушно-космических сил, других видов и родов войск" было поставлено 3,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, ВКС за год получили восемь космических средств, таких как космические аппараты военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки, 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тыс. авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность", авиационные бомбы, отметил заместитель министра обороны РФ.

Он подчеркнул, что в 2023 году "авиастроительными предприятиями продолжена работа по поставке в войска современных авиационных комплексов с расширенными функциональными возможностями, показавшими свою эффективность в ходе специальной военной операции". 

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