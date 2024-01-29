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ЦАМТО

Сергей Шойгу поручил нарастить возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС РФ

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Производство танков
Производство танков.
Источник изображения: Марина Молдавская/ТАСС

ЦАМТО, 26 января. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их численности до 1,32 млн. человек.

"Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн. 320 тыс. человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", – сказал С.Шойгу в заключительном слове на Едином дне приемки военной продукции.

По его словам, "особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники".

При этом глава военного ведомства отметил, что "требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России. В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство".

Министр подчеркнул, что "большой задачей" является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения.

"Уверен, что и в дальнейшем при выполнении государственного оборонного заказа совместными усилиями Министерства обороны и Министерства промышленности, предприятий промышленности своевременно будет поставляться в войска современная военная техника надлежащего качества", – сказал С.Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил департаменту строительства МО РФ обеспечить в 2024 году "безусловную реализацию" плана по возведению объектов для родов и видов войск.

"Основная задача Военно-строительного комплекса – возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений согласно целевым задачам видов и родов войск в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы, государственным оборонным заказом. Поручаю Департаменту строительства обеспечить безусловную реализацию поставленных задач", – поставил задачу С.Шойгу.

Глава военного ведомства выразил надежду, что наступивший год будет "не менее успешным и результативным по реализации всех задач", которые поставлены перед военным ведомством.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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