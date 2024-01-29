Сергей Шойгу поручил нарастить возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС РФ

ЦАМТО, 26 января. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил нарастить производственные возможности ОПК для сбалансированного оснащения ВС России с учетом увеличения их численности до 1,32 млн. человек.

"Несмотря на достигнутые в 2023 году результаты, важно продолжить наращивание производственных возможностей и развивать кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса. Это позволит сбалансированно оснащать Вооруженные силы с учетом того, что мы в этом году должны выйти на новые показатели и, в соответствии с указом президента, Вооруженные силы теперь имеют численность 1 млн. 320 тыс. человек, что нам предстоит многое-многое сделать по вооружению армии и по строительству объектов инфраструктуры для размещения нашей техники и, безусловно, личного состава", – сказал С.Шойгу в заключительном слове на Едином дне приемки военной продукции.

По его словам, "особое внимание следует сосредоточить на разработке и выпуске перспективного оружия, повышении дальности, точности и помехоустойчивости высокоточных средств поражения, совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, защищенности и живучести поставляемой техники".

При этом глава военного ведомства отметил, что "требуется продолжить работу по обеспечению технологической независимости России. В условиях сложившейся обстановки недопустимо снижение набранных темпов выпуска военной продукции, а в части особо востребованных образцов важно нарастить их производство".

Министр подчеркнул, что "большой задачей" является наращивание выпуска особо востребованных средств поражения.

"Уверен, что и в дальнейшем при выполнении государственного оборонного заказа совместными усилиями Министерства обороны и Министерства промышленности, предприятий промышленности своевременно будет поставляться в войска современная военная техника надлежащего качества", – сказал С.Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил департаменту строительства МО РФ обеспечить в 2024 году "безусловную реализацию" плана по возведению объектов для родов и видов войск.

"Основная задача Военно-строительного комплекса – возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений согласно целевым задачам видов и родов войск в соответствии с Планом деятельности Министерства обороны до 2025 года, Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы, государственным оборонным заказом. Поручаю Департаменту строительства обеспечить безусловную реализацию поставленных задач", – поставил задачу С.Шойгу.

Глава военного ведомства выразил надежду, что наступивший год будет "не менее успешным и результативным по реализации всех задач", которые поставлены перед военным ведомством.