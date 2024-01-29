Алексей Криворучко: ВМФ России в 2023 году получил более 7,7 тыс. ед. средств поражения

ЦАМТО, 26 января. Военно-морской флот России в 2023 году получил свыше 7,7 тыс. ед. средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

Здесь и далее цитирование А.Криворучко приведено по сообщениям агентства "РИА Новости".

"В интересах Военно-морского флота поставлены более 7700 ед. морских средств поражения – крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Калибр", "Уран" и "Циркон", противокорабельные и противолодочные ракеты", – сказал А.Криворучко.

Он напомнил, что в прошлом году ВМФ получил от промышленности три подлодки – атомный подводный крейсер "Император Александр III", многоцелевой атомный подводный крейсер "Красноярск", большая подводная лодка "Можайск", семь боевых кораблей – фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", морской тральщик "Лев Чернавин", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый".

Промышленность поставила ВМФ за год 33 многоцелевых и рейдовых катеров, а также судов обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации – дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты.

Соединение наводных кораблей ближней морской зоны пополнилось четвертым в серии малым ракетным кораблем проекта 21631 "Наро-Фоминск", напомнил замминистра обороны РФ.