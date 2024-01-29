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РИА Новости

Поставка комплексов "Сармат" на боевое дежурство завершится в 2024 году

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: поставка "Сарматов" на боевое дежурство завершится в 2024 году

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500 являются основными задачами в ходе военно-технического обеспечения Вооружённых сил РФ на текущий год, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в пятницу.

"В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск (сил) являются ... завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ - атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", подводных лодок и надводных кораблей", - сказал Криворучко выступая с докладом на Едином дне приёмки военной продукции в пятницу.

Среди основных задач текущего года он назвал также "безусловное и ритмичное выполнение графиков поставки особо востребованных образцов вооружения и военной техники, а также других заданий, наращивание объемов производства и п ставки ракет и боеприпасов, включая гиперзвуковые ракетные комплексы, наращивание производства всей линейки БПЛА, приоритетное развитие средств РЭБ, артиллерийских систем, средств разведки и контрбатарейной борьбы".

В числе приоритетов - "тщательное изучение конструктивных особенностей вооружения и военной техники противника, продолжение работы по совершенствованию тактико-технических характеристик военной техники на основе опыта эксплуатации в боевых условиях, организация скорейшего проведения работ по разработке перспективных образцов ВВСТ с применением технологии "искусственного интеллекта" и на новых физических принципах", сказал Криворучко.

По его оценке, "сегодня есть уверенность, что указанные задачи будут безусловно выполнены, а темп поставки в войска необходимой техники впредь будет только наращиваться".

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