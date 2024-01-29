В Минобороны прокомментировали ситуацию с поставками новой техники в ВС РФ

Минобороны: план поставок новой техники ВС РФ выполнен на 98,8 процента

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Оборонно-промышленный комплекс РФ (ОПК) выполнил обязательства по поставке российским войскам новой техники на 98,8% от плановых показателей, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"По итогам прошедшего года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта", – цитирует Криворучко РИА Новости.

По словам замминистра, за последние два года общий объем финансирования гособоронзаказа вырос вдвое, а в 2023-м – на 24%.

"Благодаря проведенному перераспределению структуры ГОЗ в части концентрации усилий на закупке техники в прошлом году удалось добиться роста поставок в войска приоритетных образцов вооружения и военной техники более чем в пять раз относительно аналогичных показателей 2022 года", – отметил Криворучко на Едином дне приемки военной продукции.

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