Российские ядерные силы обеспечены инфраструктурой, заявили в Минобороны

Иванов: силы ядерного сдерживания инфраструктурно обеспечены в полном объеме

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские силы ядерного сдерживания инфраструктурно обеспечены в полном объеме, доложил главе военного ведомства РФ генералу армии Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов.

"В рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки. Так, обеспечена подготовка инфраструктуры для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае", - отметил замминистра на Едином дне приемки военной продукции.

Также завершено строительство унифицированного технического комплекса перспективного космического ракетного комплекса второго этапа на космодроме Плесецк, что позволяет осуществлять прием, хранение, обслуживание, предстартовую подготовку ракет-носителей "Ангара" всех типов.