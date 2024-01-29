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РИА Новости

На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов

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Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

МО РФ: на Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Военные строители завершили возведение 11 хранилищ боеприпасов в Хабаровском и Забайкальском краях, доложил главе военного ведомства генералу армии Сергею Шойгу замминистра обороны Тимур Иванов, говоря о вводе в эксплуатацию объектов Вооруженных сил РФ.

"В рамках обустройства инфраструктуры арсеналов комплексного хранения завершено строительство 11 хранилищ на двух арсеналах в поселках Могзон (Забайкальский край) и Тейсин (Хабаровский край), что обеспечило безопасную эксплуатацию ракет и боеприпасов, взрывчатых материалов, их надежное и безопасное хранение", - сказал замминистра на Едином дне приемки военной продукции.

Как уточнили в Минобороны, хранилища оснащены системой пожаротушения, молниезащитой и всей необходимой инженерной инфраструктурой.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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