Помощник главы Госдепа США анонсировал «наступательную» стратегию украинской армии в 2024 году

Источник изображения: topwar.ru

Пока в Пентагоне рассказывают о переходе украинской армии в оборону, чтобы сдержать наступление российской, в Госдепе заявляют о "наступательной" стратегии ВСУ в этом году. С таким заявлением выступил помощник Блинкена по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен.

По словам представителя Госдепа, стратегия Украины в 2024 году будет "наступательной" и опираться она будет на достижения прошлого года, среди которых американец назвал "выдающийся успех" в обеспечении доступа к Черному морю и "лишение России" возможности использовать Крым против Украины. Среди других достижений он отметил "рост экономики" Украины. Судя по данным заявлениям, Джеймс О'Брайен живет в какой-то параллельной реальности.

В общем, в этом году Украина будет наступать, потому что так заявил Байден, уже не способный связанно говорить без бумажки. Единственная "наступательная" стратегия, доступная ВСУ в этом году - это продолжать наносить удары беспилотниками и ракетами по российским регионам. Кстати, Зеленский уже приказал увеличить количество ударов, обращая внимание на удаленные от границы объекты.

Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Итак, это стратегическая цель

- заявил представитель Госдепа.

Ранее в Пентагоне заявили, что в 2024 году ВСУ должны уйти в оборону, измотать российскую армию боями, не дав ей прорваться. Одновременно ВСУ должны провести мобилизацию, обучить военных, подтянуть резервы, и в 2025 году с новыми силами ударить по обескровленной в боях российской армии. Вот такой план у американских военных.