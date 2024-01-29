НПОмаш завершает летные испытания космического аппарата "Кондор-ФКА" №1

Генеральный директор предприятия Александр Леонов отметил, что работы ведутся как по договорам с Роскосмосом, так и за счет собственных средств из так называемого инновационного фонда

РЕУТОВ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", член СоюзМаш) завершает летные испытания радиолокационного космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1. Об этом сообщил генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"Летные испытания завершаются, должны в ближайшее время завершиться, вся программа практически выполнена. Отчетные материалы будут отправлены в госкомиссию", - сказал он в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике.

По словам Леонова, космическое направление деятельности НПОмаш развивается вполне успешно. "Второй "Кондор-ФКА" готовится. Я надеюсь, во втором квартале этого года мы его тоже должны запустить. Работаем над третьим и четвертым, а также над перспективным направлением - еще более малыми аппаратами", - сказал он.

Генеральный директор предприятия отметил, что работы ведутся как по договорам с Роскосмосом, так и за счет собственных средств из так называемого инновационного фонда.

"Кондор-ФКА" №1 был успешно выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а".