Генконструктор объяснил, почему "Цирконы" не приняты на вооружение

Запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

Генконструктор Леонов: пока нет приказа о принятии "Цирконов" на вооружение

МОСКВА, 26 января/ Радио Sputnik. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" необходимо некоторое время поэксплуатировать, прежде чем принять на вооружение ВС РФ, заявил гендиректор – генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Александр Леонов.

"Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет", – цитирует его РИА Новости.

Леонов также добавил, что принятие какой-либо разработки на вооружение – "небыстрая процедура", и перед этим изделие должно пройти определенную эксплуатацию.

Генконструктор напомнил, что сейчас ракеты "Циркон" размещены на фрегате "Адмирал Горшков".

Радио Sputnik сообщало, какие приоритетные задачи для ВС РФ поставил министр обороны Сергей Шойгу.