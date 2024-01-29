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РИА Новости

Российские Космические войска нарастят пуски ракет-носителей

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Сборка ракет-носителей
Сборка ракет-носителей.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Замглавы МО Криворучко: 18 пусков ракет-носителей запланировали в 2024 году

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Для пополнения спутниковой группировки Космических войск на этот год запланированы 18 пусков ракет-носителей, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Это существенно больше показателя минувшего года: в 2023-м проведено семь пусков по линии Минобороны и 12 – по линии "Роскосмоса", итого 19.

"Продолжает интенсивно пополняться спутниковая группировка Космических войск. В рамках программы запусков в 2023 году в интересах Минобороны России выполнено семь пусков ракет-носителей семейства "Союз" с выводом на орбиту космических аппаратов систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации. Планом на текущий год спланировано проведение 18 пусков ракет-носителей", - заявил Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции в пятницу.

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