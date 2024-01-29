Российские производители вооружений сделали более ста доработок изделий по результатам СВО

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко отметил, что "в кратчайшие сроки отечественными предприятиями осуществляется разработка, апробация в боевых условиях и постановка на серийное производство новых и перспективных изделий"

МОСКВА. 26 января. /ТАСС/. Российские разработчики и производители вооружения по результатам специальной военной операции оперативно выполнили свыше ста доработок, направленных на улучшение тактико-технических характеристик (ТТХ) изделий, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"По результатам специальной военной операции разработчиками и производителями образцов вооружения оперативно выполнено более ста принципиальных доработок изделий, направленных на улучшение их тактико-технических характеристик", - сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

По его словам, "в кратчайшие сроки отечественными предприятиями осуществляется разработка, апробация в боевых условиях и постановка на серийное производство новых и перспективных изделий".