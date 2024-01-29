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ТАСС

Сухопутные войска получили в 2023 году более 4. тыс. единиц бронетехники

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Т-90М "Прорыв"
Модернизированный танк Т-90М "Прорыв" на заводе корпорации "Уралвагонзавод".
Источник изображения: Марина Молдавская/ ТАСС

Войска также получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сухопутные войска (СВ) России в 2023 году в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) получили более 4 тыс. образцов бронетехники. Об этом в своем докладе на Едином дне приемки военной продукции сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах Сухопутных войск и межвидового обеспечения: шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов, а также другие образцы вооружения ПВО Сухопутных войск. Более четырех тысяч образцов бронетанкового вооружения и техники: танки и боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты и бронетранспортеры", - сказал он, докладывая о новых и отремонтированных образцах техники, принятых за год в рамках ГОЗ военными представительствами.

Кроме того, отметил он, войска в 2023 году получили более 300 тыс. образцов инженерного вооружения и средств. В том числе системы дистанционного минирования, робототехнические комплексы разминирования, тяжелые механизированные мосты, 193 единицы средств радиоэлектронной борьбы: комплексы противодействия беспилотникам, наземные станции помех, модули радиопомех. Он также упомянул средства связи, в число которых вошло более 93 тыс. станций и комплексных аппаратных, индивидуальных радиостанций тактического звена, цифровых радиорелейных станций.

Также было поставлено 300 тыс. образцов носимого вооружения: автоматов, снайперских винтовок, гранатометов, реактивных пехотных огнеметов, прицелов различных модификации. Также войска получили более миллиона средств индивидуальной бронезащиты и экипировки - бронежилетов, бронешлемов, комплектов боевого снаряжения и средств бронезащиты экипажа, добавил Криворучко. 

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Криворучко Алексей
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