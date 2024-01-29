Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников

МО: войска в 2023 г получили 3,5 тыс сделанных на российских предприятиях дронов

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предприятия ОПК в минувшем году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолётов, 150 вертолётов, 3,5 тысячи беспилотников, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлены более ста новых и отремонтированных самолетов - в частности, самолеты оперативно-тактической авиации, военно-транспортные самолеты и учебно-боевые самолеты, - 150 вертолетов", - сказал Криворучко.

Он сообщил, что промышленностью поставлены "3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов как в интересах ВКС, так и других видов и родов войск".

ВКС получили за год восемь космических средств: спутники военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки. А также 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тысяч авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", авиационные бомбы, сообщил Криворучко.