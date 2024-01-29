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РИА Новости

Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Генконструктор уклонился от обсуждения максимальной дальности полета "Циркона"

РЕУТОВ (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов уклонился от ответа на вопрос о максимальной дальности полета гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"Бог его знает", - сказал Леонов журналистам, отвечая на вопрос, является ли дальность полёта 900 километров предельной для этой ракеты.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" во время дальнего похода отработал в Атлантике организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон". Был проведён электронный пуск по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся в более чем 900 километрах.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале 2023 года заявлял, что "Цирконы" преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
22350
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
29.01.2024 15:48
Очевидно, что зависит от траектории, включая необходимость маневрирования на конечном этапе. При пуске с ПЛ это вообще не так критично. Дальность интересна если наносить удары по суше... Если, как обещали, сделают Бастионы не только с модифицированными Ониксами, но и с Цирконами, то это будут системы, выходящие за рамки ДРСМД, позволяющие из Крыма наносить быстрые удары по территории Украины без использования ВКС, но это переносят на более поздние сроки.
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