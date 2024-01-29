Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"

Генконструктор уклонился от обсуждения максимальной дальности полета "Циркона"

РЕУТОВ (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Гендиректор - генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник "Союзмаша") Александр Леонов уклонился от ответа на вопрос о максимальной дальности полета гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"Бог его знает", - сказал Леонов журналистам, отвечая на вопрос, является ли дальность полёта 900 километров предельной для этой ракеты.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" во время дальнего похода отработал в Атлантике организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон". Был проведён электронный пуск по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся в более чем 900 километрах.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале 2023 года заявлял, что "Цирконы" преодолевают любую ПВО и ПРО, летят до тысячи километров на скорости до 9 Махов.