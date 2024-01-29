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РИА Новости

Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники

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Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

Минобороны: ВС России в 2024 году получат 16,5 миллиона средств поражения

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вооружённые силы России в этом году получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллионов средств поражения - это в разы больше, чем в предыдущие два года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", - сказал Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции в пятницу.

Он отметил, что "в целях всестороннего обеспечения потребностей группировок войск" успешно функционирует система межведомственного взаимодействия, которая позволяет в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению заданий ГОЗ, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, "возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации".

"В Минобороны России в круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники. В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - добавил Криворучко.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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