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РИА Новости

Российские Сухопутные войска за год получили шесть комплектов систем ПВО

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Криворучко: Сухопутные войска России за год получили шесть комплектов систем ПВО

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сухопутные войска России в прошлом году в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) получили шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем/комплексов, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции в пятницу.

"В интересах Сухопутных войск и межвидового обеспечения: шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов, а также другие образцы вооружения ПВО Сухопутных войск. Более четырех тысяч образцов бронетанкового вооружения и техники: танки и боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты и бронетранспортеры", - отметил Криворучко.

Речь о новых и отремонтированных образцах вооружения и военной техники, принятых в минувшем году в рамках ГОЗ военными представительствами на предприятиях ОПК.

"Это также более 16 тысяч образцов автомобильной техники, в том числе свыше трех тысяч защищенных бронированных автомобилей, четыре тысячи образцов ракетно-артиллерийского вооружения - самоходные гаубицы и артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, средства артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы, более 150 образцов техники РХБЗ: боевые машины тяжелых огнеметных систем, разведывательные химические и дымовые машины", - сказал Криворучко.

Войска получили также более 300 тысяч образцов инженерного вооружения и средств: системы дистанционного минирования, робототехнические комплексы разминирования, тяжелые механизированные мосты, 193 единицы средств радиоэлектронной борьбы: комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, наземные станции помех, модули радиопомех, более 93 тысяч средств связи: станции и комплексные аппаратные, индивидуальные радиостанции тактического звена, цифровые радиорелейные станции.

"Оборонкой" поставлены 300 тысяч образцов носимого вооружения: автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, реактивные пехотные огнеметы, прицелы различных модификаций, более миллиона средств индивидуальной бронезащиты и экипировки: современные бронежилеты, бронешлемы, комплекты боевого снаряжения и средств бронезащиты членов экипажей, сказал Криворучко.

Темпы производства ОПК наращиваются, идет "кратное увеличение объемов выпуска бронетанкового вооружения, в том числе основного боевого танка Т-90М, который по итогам боевых действий показал свое превосходство над передовыми западными образцами".

О поставке концерном "Уралвагонзавод" танков Т-90М, а также прошедших капитальный ремонт с модернизацией танков доклад на совещании сделал генеральный директор Александр Потапов.

Отметив кратно выросший выпуск легкобронированной техники, "в том числе изготавливаемой с учетом опыта ведения боевых действий", Криворучко предоставил слово управляющему директору Арзамасского машиностроительного завода Алексею Коренкову. Тот доложил о поставке бронетранспортеров БТР-82А и автомобилей специального назначения.

"Предприятиями промышленности проводятся мероприятия по наращиванию темпов и объемов производства артиллерийских систем", - продолжил Криворучко, предоставив слово генеральному директору Уральского завода транспортного машиностроения Олегу Емельянову. Тот доложил о поставке в войска новых и капитально отремонтированных с модернизацией самоходных гаубиц "Мста-С".

"В 2023 году осуществлена серийная поставка инженерных систем дистанционного минирования и тяжелых огнеметных систем ТОС-2", - сказал Криворучко, после чего последовал доклад по теме временно исполняющего обязанности генерального директора Тульского научно-производственного объединения "Сплав" имени Ганичева Виктора Калинина.

"Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова" значительно увеличен выпуск модернизированных БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок" и выстрелов с управляемым снарядом "Краснополь М2"", - сказал Криворучко.

О поставке указанных изделий доложил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев.

"В 2023 году для нужд Вооруженных сил кратно увеличено производство выстрелов к бронетанковой технике и наземной артиллерии, а также реактивных снарядов", - сказал Криворучко.

Заместитель генерального директора научно-производственного концерна "Техмаш" по гособоронзаказу Александр Кочкин доложил о поставке боеприпасов общевойскового назначения, а генеральный директор предприятия "Специальный технологический центр" Роман Агафонников - о поставке в войска комплексов технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам РБ 504П.

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