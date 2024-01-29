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ТАСС

БРК "Бастион" успешно применяют в ходе СВО

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Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, а также используются в БРК "Бастион", имеющихся в составе всех флотов ВМФ России

РЕУТОВ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс" разработки и производства НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", член СоюзМаш) применяется в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине по наземным целям, оценки применения положительные. Об этом сообщил генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

"Не наша задача - давать оценки. Больше, чем говорит министерство обороны, мне сказать нечего. То, что говорит Минобороны, в СМИ отражается. Применяется, оценки положительные", - сказал он в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике в ответ на просьбу ТАСС дать оценку применению БРК "Бастион" по наземным целям в ходе СВО.

Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок, а также используются в БРК "Бастион", имеющихся в составе всех флотов ВМФ России. Эти комплексы ранее были применены для поражения наземных целей террористов в Сирии, а в настоящее время используются в ходе СВО на Украине. 

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Бастион
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
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