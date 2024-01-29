Американские сапёры проходят обучение в условиях Арктики

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Специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов из 760-й артиллерийской роты (EOD), базирующейся в Нью-Йорке, совместно с 65-й артиллерийской ротой (EOD) отправились для прохождения тренировок в условиях Арктики, пишет издание Army Recognition. Обучение саперов проходит в Форт-Уэйнрайт, Аляска.

В материале говорится, что еще в конце декабря 2023 года капитан Джон Д. Веласкес, лейтенант Джуд А. Макдауэлл, сержант 1-го класса Джастин Э. Лиллер, а также сержанты Джастин Э. Лиллер и Эндрю Г. Маккой прошли базовую подготовку, где их научили сооружать импровизированные укрытия и боевые позиции, надевать снегоступы, а также готовить еду при экстремально-низких температурах.

Затем, как рассказал изданию командир 760-й роты капитан Веласкес, началось изучение действия взрывчатых веществ при низких температурах.

Мы провели два дня на полигоне осуществляя подрывы и анализируя воздействие холода на взрывоопасность материалов. Были проведены испытания со взрывчатыми веществами, которые находились как при комнатной температуре, так и на экстремальном морозе, а затем были проведены сравнения между ними

- заявил сапер.

Также Веласкес добавил, что его подразделение отработало различные методы извлечения застрявших снарядов из ствола гаубицы M777 при низких температурах.

В свою очередь, капитан Стивен С. Гетц, командующий 65-й артиллерийской ротой (EOD), заявил, что его подразделение представляет собой очень небольшую часть американских войск, расквартированных на Аляске, которое вместе со всеми остальными занимается поиском инновационных решений для возникающих проблем и определением путей установления господства в Арктике.

В издании напоминают, что в июне 2022 года была возобновлена работа 11-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется на Аляске и, дословно, остается готовой нанести решительное поражение любому противнику в экстремально холодную погоду в гористой, высокоширотной и высокогорной местности во время крупномасштабных боевых действий.