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Прогнозы не оправдались. В Эстонии признали, что НАТО недооценила Россию (Bloomberg, США)

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Производство бронебойно-подкалиберных снарядов для танков
Производство бронебойно-подкалиберных снарядов для танков.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Киреев

Командующий ВС Эстонии Херем: прогнозы НАТО об истощении России не оправдались

Прогнозы НАТО о том, что Россия достигла предела своих сил, не оправдались, сообщает Bloomberg со ссылкой на командующего Вооруженными силами Эстонии Мартина Херема. Москва может произвести несколько миллионов снарядов в год и набрать тысячи солдат, подчеркнул военный.

Отт Таммик (Ott Tammik)

Главный военачальник Эстонии заявил, что свежие данные о производственных мощностях и мобилизационном ресурсе России повлекли за собой переоценку среди союзников по НАТО и волну предостережений о подготовке к долгосрочному конфликту.

Командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херем заявил, что прогнозы о том, что российские силы на пределе своих ресурсов, не оправдались. По его словам, вооруженные силы президента Владимира Путина в состоянии производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год (что намного превосходит европейские возможности) и при необходимости набрать сотни тысяч новых военнослужащих.

Генерал из Эстонии, чья граница с Россией длиной в 300 километров, присоединился к ширящемуся хору военных руководителей НАТО, призвавших альянс готовиться к военному противостоянию с Россией. Херем напомнил более раннюю оценку, по которой Россия может выпускать миллион артиллерийских снарядов в год.

“Многие думали, что больше они не смогут — но сегодня факты говорят об обратном, — сказал Херем в интервью из Таллина. — Они могут производить еще больше боеприпасов — во много раз больше”.

Прошло почти два года с тех пор, как Путин приказал ввести войска на Украину, и лидеры НАТО готовятся к длительному конфликту: контрнаступление Киева не достигло поставленных целей, а ВСУ окопались вдоль 1 500-километровой линии фронта, простирающейся от Донбасса на востоке до устья Днепра на юге.

Эстонская разведка предсказывает, что России понадобится от трех до пяти лет, чтобы восстановить свою военную машину настолько, чтобы представлять прямую угрозу НАТО. Однако соседство Прибалтики с Россией и все более воинственная риторика Москвы вызывают тревогу по поводу военной готовности.

“Мрачные прогнозы”

Глава вооруженных сил Бельгии Мишель Хофман заявил в прошлом месяце, что Россия сможет открыть “второй фронт” в Прибалтике или зажатой между Украиной и Румынией Молдавии в течение нескольких лет. Военные командиры Норвегии и Швеции, последняя из которых стоит на пороге НАТО, также в этом месяце призвали свои правительства подготовиться к потенциальному конфликту с Москвой.

Ключевым моментом, где 27 членов ЕС потерпели неудачу, стало производство боеприпасов. В конце прошлого года блок назвал поставленную цель по производству миллиона артиллерийских снарядов к марту труднодостижимой. Россия тем временем получает приток оружия из Северной Кореи — сообщается, что в прошлом году Пхеньян поставил Москве миллион снарядов (каких-либо весомых доказательств этому ни политик, ни СМИ Запада не приводят. – Прим. ИноСМИ).

Глава эстонского военного ведомства обрисовал перспективу более мрачную, чем премьер-министр его страны Кайя Каллас, заявившая в этом месяце агентству Bloomberg, что у Украины все еще есть путь к победе над Россией, если союзники поделятся с Киевом своей экономической продукцией.

“Если мы все сделаем правильно, тогда эти мрачные прогнозы окажутся бессмысленны”, — сказала Каллас в интервью 16 января.

Балтийские риски

Союзники Украины должны превзойти Россию по военным расходам, чтобы одержать победу, считает Эстония.

Сам Херем не считает Россию прямой угрозой “сегодня или завтра”, однако предупредил, что риск для НАТО может подскочить до критического уровня, как только российские ресурсы высвободятся из кампании на Украине. По его словам, Россия сможет принять участие в агрессии меньшего масштаба.

“Одного года им будет вполне достаточно, чтобы устроить нечто ужасное в нашем направлении”, — заключил Херем.

Статья написана при участии Альберто Нарделли и Натальи Дроздяк

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