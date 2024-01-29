Mazagon Dock Shipbuilders поставит новые патрульные катера FPV Береговой охране Индии

ЦАМТО, 26 января. Минобороны Индии 24 января объявило о подписании с национальной компанией Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (MDL) контракта на поставку 14 новых скоростных патрульных катеров FPV (Fast Patrol Vessel) для Береговой охраны Индии.

Стоимость контракта составляет 10,7 млрд. рупий. Многоцелевые катера FPV будут поставлены компанией MDL в категории "Покупка спроектированного, разработанного и изготовленного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020). Поставка будет выполнена в течение 63 месяцев.

Наряду с рядом высокотехнологичных функций и оборудования, катера FPV будут оснащены многоцелевыми дронами, спасательными буями с дистанционным управлением, элементами искусственного интеллекта и т.д., что обеспечит большую гибкость применения и предоставит Береговой охране Индии преимущество при решении широкого спектра задач в новую эпоху. Современные патрульные катера будут играть решающую роль в усилении защиты рыболовства, обеспечении безопасности на море, борьбе с пиратством и контрабандой, проведении поисково-спасательных операциях, оказании помощи судам, терпящим бедствие, буксировке и мониторинге загрязнения морской среды.

Как отмечается, приобретение катеров направлено на расширение возможностей Береговой охраны Индии и свидетельствует о повышенном внимании правительства страны к обеспечению безопасности на море.

Комментарий ЦАМТО:

Детали проекта заказанных катеров пока не раскрываются. Ранее патрульные катера FPV для Береговой охраны Индии поставляла компания Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE). С 2012 по 2023 гг. она поставила 13 катеров, разработанных на базе проекта катера класса "Кар Никобар".

Длина данных кораблей составляет 48,9 м, максимальное водоизмещение – 308 т, экипаж – 35 человек, максимальная скорость – 34 узла, дальность хода – 1500 морских миль на скорости 16 узлов. Катера серии вооружены 30-мм АУ CRN-91 и 12,7-мм пулеметами. На борту может размещаться скоростной катер-перехватчик, два катера Gemini и один водный скутер для поисково-спасательных операций.