Румыния заинтересована в приобретении РЛС испанского производства

ЦАМТО, 26 января. Румыния заинтересована в приобретении радиолокационных станций дальнего действия, разработанных испанской компанией Indra.

Как сообщает Infodefensa.com, румынские власти передали Министерству обороны Испании письмо с запросом на приобретение испанских РЛС на основании опыта использования с октября 2022 года ВКС Испании одной из них в румынском городе Скиту (на побережье Черного моря).

Данное намерение подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес, выступая 25 января с докладом о миссиях вооруженных сил страны за рубежом в комиссии по обороне Конгресса.

Министр обороны подчеркнула, что "Румыния сообщила об увеличении выделяемых средств на планируемое приобретение радиолокационных станций у испанских производителей".

Воздушно-космические силы Испании разместили в Румынии мобильную РЛС воздушного наблюдения AN/TPS-43M Mobile Air Control Group (GRUMOCA), разработанную испанской компанией Indra.

Радар отряда "Tigru" ведет наблюдение за воздушно обстановкой на восточном фланге НАТО в Европе круглосуточно. Наработка системы уже превысила 8500 часов. Помимо РЛС, в данной миссии задействовано 40 военнослужащих испанских ВКС, ответственных за эксплуатацию и техническое обслуживание.

Полученные станцией данные поступают в Объединенный центр воздушных операций (CAOC) в Торрехон-де-Ардос (Испания), откуда осуществляется управление воздушной и противоракетной обороной на южном фланге НАТО. РЛС, в свою очередь, интегрирована в систему противовоздушной обороны НАТО через CRC (Центр управления и отчетности) CRYSTAL в Бухаресте.