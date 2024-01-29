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ТАСС

Россия первой в мире напечатает трубчатые органы в космосе при помощи 4D-биопечати

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Олег Кононенко с российским биопринтером "Орган.Авт"
Олег Кононенко с российским биопринтером "Орган.Авт".
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Технология 4D-биопечати с применением эффекта памяти формы материалов разработана совместно со специалистами НИТУ МИСиС

МКС, 26 января. /ТАСС/. Эксперимент с использованием технологии 4D-биопечати, в ходе которого планируется получить эквиваленты трубчатых органов, впервые в мире будет проведен на борту Международной космической станции (МКС) в 2024 году, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"В марте этого года на борт МКС доставят кюветы с уникальным синтетическим материалом, содержащим на поверхности клеточный слой. В условиях микрогравитации внутри магнитного биопринтера плоская пластина свернется в цилиндр за счет эффекта памяти формы. При этом клеточный материал должен создать внутри цилиндра равномерный замкнутый слой. Технология 4D-биопечати позволит получать эквиваленты трубчатых органов, таких как мочеточники, уретра. Подобный эксперимент с использованием технологии 4D-биопечати в космическом пространстве также будет проводиться впервые в мире", - заявил Кононенко.

Технология 4D-биопечати с применением эффекта памяти формы материалов была разработана совместно со специалистами НИТУ МИСиС. "Магнитный биопринтер прилетел на станцию вместе со мной в декабре 2018 года. Я стал первым космонавтом, проводившим эксперименты по биофабрикации в космосе. Это был уникальный эксперимент по созданию трехмерных тканеинженерных конструкций щитовидной железы мыши и хрящевой ткани человека. Исследование имеет неоспоримый мировой приоритет, поскольку ранее подобные исследования в условиях невесомости не проводились. Дальнейшее развитие технологии - создание конструктов с более сложной геометрией, а именно - цилиндрической формы", - подчеркнул Кононенко.

По словам космонавта, в настоящее время на борту МКС продолжается эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". "Сегодня по радиограмме - проведение работ по подготовке к эксперименту "Магнитная фабрикация", цель которых состоит в оценке состояния и работоспособности укладок с оборудованием для эксперимента. В последнее время аддитивные технологии стали широко применяться в биомедицинских исследованиях для создания трехмерных тканевых конструкций из органических и неорганических материалов", - отметил спецкор ТАСС.

Кононенко уточнил, что для реализации технологии магнитной фабрикации в космическом пространстве была создана специальная научная аппаратура - "3D магнитный биопринтер", которая позволяет проводить и регистрировать на видео сеансы биофабрикации, а также обеспечивает гистологическую фиксацию получившихся тканевых конструктов для их последующего анализа на Земле. 

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