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Военное обозрение

Турция нашла первого иностранного покупателя на новую противокорабельную ракету Atmaca

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Источник изображения: topwar.ru

Турция нашла первого иностранного покупателя на свою новейшую противокорабельную ракету Atmaca ("Ястреб"). Как пишет Jane's, им станет Индонезия.

Индонезийское Минобороны приняло решение о закупке турецких противокорабельных ракет Atmaca. На сегодняшний день соглашение подписано между турецким военным ведомством и индонезийской компанией PT Republik Defensindo, традиционно выступающей посредником во всех сделках с поставками вооружений индонезийской армии. Пока общие параметры сделки не раскрываются, в первой партии Индонезия получит 45 ПКР Atmaca, а также пусковые установки и терминалы управления. Сроки поставки не сообщаются.

Противокорабельная ракета Atmaca разработана компанией Roketsan совместно с компанией Aselsan по требованию ВМС Турции. Первая отвечала за разработку самой ракеты, вторая - за систему управления и активную радиолокационную головку самонаведения. Принята на вооружение ВМС Турции в 2021 году, хотя летом 2022-го снова вышла на испытания, но уже в составе берегового комплекса.

ПКР дозвуковая, оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140 и твердотопливным стартовым ускорителем. В дальнейшем двигатель должен быть заменен на турецкий малогабаритный турбореактивный двигатель KALE 3500. Боевая часть - осколочно-фугасная весом 250 кг.

Внешне турецкая ракета похожа на американскую ПКР Harpoon, отличие только в конструкции рулей и стабилизаторов. Даже пусковые установки для Atmaca напоминают американские. Ракета оснащена активной радиолокационной ГСН, а также блоком инерциально-спутникового наведения и аппаратурой двухсторонней передачи данных. Заявленная дальность поражения - 250 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Aselsan
Roketsan
Safran
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