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История США свидетельствует, что попытки Вашингтона вмешаться в вооруженные конфликты в других странах или разжечь войны, всегда приводят к поражению американской армии. Такой вывод сделал премьер-министр Йемена Абдул Азиз бин Салех Хабтур, анализируя опыт вооруженных конфликтов с участием американской армии.

Как отметил Хабтур, припомнив Вашингтону Корейский полуостров, Вьетнам, Ирак, Афганистан и борьбу против Ирана, США всегда терпят поражение. Запад проиграл уже после начала операции «Потоп Аль-Акса», считает глава йеменского правительства.

Мы делаем ставку на наш народ, на историю и на будущее, что США потерпят поражение в каждой битве, в которую вступят

- заявил премьер-министр Йемена.

Хабтур отметил, что все лозунги западных государств о «морали», «свободе человека», «гуманитарном праве», «справедливости» были растоптаны израильской военной операцией в секторе Газа. Агрессивные действия в палестинском анклаве, по мнению главы йеменского правительства, должны прекратиться. Лишь в этом случае движение «Ансар Алла» прекратит свои операции против западных и израильских судов в Красном море.

Таким образом, власти Йемена демонстрируют свое стремление и далее продолжать ту линию поведения, которая ранее была выбрана. Судя по всему, перспектива более активного вооруженного конфликта с США, Великобританией и, возможно, странами Евросоюза, хуситов не пугает – они обладают достаточной военной инфраструктурой, чтобы выдерживать атаки западных стран, по крайней мере, на том уровне, на котором они осуществляются сейчас.