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Путин поручил включить запуск малых КА в нацпроект

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Кондор-ФКА
Макет трансформируемого антенного устройства для малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам. Об этом сообщает Кремль.

В опубликованном российскому правительству поручении говорится, что ему совместно с Минпросвещения, Минобрнауки и госкорпорацией «Роскосмос» необходимо «обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов».

При этом в мероприятиях должны участвовать обучающиеся общеобразовательных организаций и вузов, а также молодые ученые.

В октябре 2023 года Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли заявил, что стоимость доставки КА на околоземную орбиту должна быть радикально снижена, чтобы появилась возможность массового запуска спутников, включая малые аппараты.

В том же месяце глава государства удивился уровню зарплат в космической отрасли.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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