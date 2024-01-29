Войти
ТАСС

"Калашников" впервые представит в Саудовской Аравии глубокую модернизацию БЛА Supercam

713
0
+2
Дрон Supercam
Дрон Supercam.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства беспилотника

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" впервые представит комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS) - 2024 в Эр-Рияде. Серийно выпускаемый БЛА СКАТ 350 М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350", - сообщили там.

Как отметили в пресс-службе, специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства беспилотника и провели модернизацию комплекса средств наземного управления с учетом практического опыта эксплуатации аппарата.

Кроме того, на СКАТ 350 М применена новая целевая нагрузка с повышенными эксплуатационными характеристиками, улучшено функционирование дневной и тепловизионной камер, в новый модуль с обновленными алгоритмами облегчают работу оператора по захвату и устойчивому сопровождению целей.

Размах крыла СКАТ 350 М составляет 3,2 м, продолжительность полета достигает 240 минут со скоростью от 72 до 120 км/ч на рабочих высотах от 300 до 2000 м. При этом радиус действия радиолинии и дальность действия видеоканала составляют 70-100 км. Комплекс развертывается всего за 15 минут и запускается с эластичной или пневматической катапульты. Посадка осуществляется на парашюте в автоматическом или полуавтоматическом режимах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
24.06.2019
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
12.06.2019
От удара по Ирану США уже не оправятся
20.05.2019
Тайна беспилотников-камикадзе хуситов до сих пор не разгадана
26.12.2018
Вашингтону подрезали крылья
10.10.2018
Пакистан будет производить китайские боевые дроны
28.09.2018
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
11.05.2018
Безысходное положение для сверхдержавы: Россия никак не может создать хороший штурмовик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 22:32
  • 58846
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»