Посол: Россия прошлым летом поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39

ЦАМТО, 26 января. Российская сторона поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39, заложив основу для создания отдельного вида войск – армейской авиации – в составе ВС страны, сообщил "РИА Новости" посол России в ЦАР Александр Бикантов.

"В прошлом году Москва поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39. Тем самым, наша страна фактически заложила основу для создания нового отдельного вида войск – армейской авиации – в составе ВС ЦАР", – рассказал он.

По словам посла, новые поставки по линии ВТС будут осуществляться в зависимости от потребностей центральноафриканских партнеров и с учетом ситуации в сфере безопасности в стране.

А.Бикантов обратил внимание на то, что "ЦАР сталкивается с новыми вызовами". "Наблюдаются изменения в тактике и технологическом уровне оснащения боевиков", – добавил он.