Армия США планирует поставить на вооружение новую систему ПВО IFPC Increment 2 для противодействия крылатым ракетам

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Армия США планирует закупить вторую систему ПВО для обеспечения возможности непрямой огневой защиты от атак крылатыми ракетами. Об этом свидетельствует информация, размещенная на портале правительственных контрактов Sam.gov.

Система IFPC Increment 2 предназначена для защиты стационарных и полустационарных объектов от ракет, артиллерии и минометов, а также крылатых ракет и дронов. Первым перехватчиком, который будет использоваться в системе IFPC, станет ракета AIM-9X компании RTX. В ходе испытаний ракета-перехватчик AIM-9X Sidewinder производства Raytheon, выпущенная посредством установки IFPC успешно поразила цель. Утверждается, что новая ПВО способна сбивать как дозвуковые, так и сверхзвуковые крылатые ракеты.

Пусковая установка системы IFPC вмещает 18 ракет AIM-9X или шесть ракет класса "воздух-воздух" AIM-120D, дальность действия которых может достигать более 180 километров. Емкость магазина считается одним из основных преимуществ этой системы. Как утверждает производитель, система также способна успешно противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы, а также обладает улучшенными характеристиками самонаведения.

Помимо IFPC Increment 2 Пентагон также рассматривает аналогичные предложения о поставках систем ПВО американских компаний RTX и Lockheed Martin, а также израильской системы Tamir 2 производства Rafael Advanced Defense Systems.