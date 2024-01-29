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Военное обозрение

Соединённые Штаты одобрили поставку Израилю новых самолётов, вертолётов и других вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты и Израиль заключили ряд сделок в области поставки вооружений. Согласно предварительным данным, Вашингтон одобрил поставку Тель-Авиву новых самолетов, вертолетов и других вооружений. Об этом пишет Jerusalem Post.

В минувший четверг, 25 января 2024 года, в Вашингтоне прошла встреча высших должностных лиц Пентагона и Минобороны Израиля. Израильскую делегацию возглавлял генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир. Кроме того, были проведены встречи с чиновниками Госдепа и руководителями крупных оружейных компаний США. Итогом стало согласие США поставить Израилю 25 истребителей пятого поколения F-35, 25 истребителей F-15AI и 12 ударных вертолетов AH-64 Apache. Также американцы одобрили поставку Израилю еще ряда вооружений, но подробностей нет.

В четверг 12-й канал сообщил, а газета Jerusalem Post подтверждает, что был выпущен следующий шаг в сделке - письмо о согласии США

- пишет издание.

Отмечается, что запрос на поставку еще одной эскадрильи истребителей F-35 Израиль отправил США в сентябре прошлого года, планируя довести их количество до 75. Поставка самолетов ожидается не раньше 2026 или 2027 года, пока сроки окончательно не определены.

Замир в ходе встреч выразил США благодарность от имени министра обороны Израиля Галанта и израильского оборонного ведомства за их беспрецедентную приверженность Израилю и за поддержку его оборонных нужд

- отмечает пресс-служба Минобороны Израиля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
AH-64
F-35
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