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Военное обозрение

Франция поставила Украине две дополнительные РСЗО LRU в рамках созданной «артиллерийской коалиции»

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Источник изображения: topwar.ru

Франция продолжает поддерживать Украину вооружениями, на этот раз французы передали украинской армии две реактивные системы залпового огня LRU. Об этом говорится на сайте Минобороны Франции.

Украина получила еще две дополнительные РСЗО LRU к поставленным в конце 2022 года четырем аналогичным установкам. Как отмечают во французском военном ведомстве, системы переданы в рамках созданной коалиции "артиллерия для Украины". Таким образом, на сегодняшний день на вооружении ВСУ должны стоять шесть французских РСЗО.

О поставке первых установок РСЗО LRU, являющихся французским аналогом американской системы M270A1 MLRS, на Украине сообщили в конце ноября 2022 года. Занимавший в то время пост министра обороны Украины Алексей Резников заявлял, что с получением данных РСЗО украинская армия стала "еще мощнее".

Согласно открытым данным, на вооружении французской армии на 2022 год стояло 13 реактивных систем, прошедших модернизацию до уровня LRU (Lance-Roquettes Unitaire) по контракту 2011 года, остальные установки отправили на хранение.

На РСЗО установлена система управления огнем EFCS (European Fire Control System) от компании Airbus, способная работать в современных контурах управления и позволяющая использовать реактивные снаряды семейства GMLRS, но запрещающая применять боеприпасы с кассетной боевой частью.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
GMLRS
Компании
Airbus
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