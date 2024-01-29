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Военное обозрение

Бундесвер раскритиковал новую штурмовую винтовку G95A1, призванную заменить в немецкой армии устаревшую G36

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Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер раскритиковал новые штурмовые винтовки G95A1, призванные заменить в немецкой армии уже устаревшую G36. Как говорится в докладе счетной палаты ФРГ, военных не устраивает точность новых винтовок. Об этом пишет Bild.

Германскую армию не устраивает точность новых штурмовых винтовок G95A1, которые должны поступить на вооружение Бундесвера в 2025 году. Претензии выставлены компании Heckler & Koch, производящей эти винтовки. Будут ли проводиться доработки с учетом выявленных недостатков не известно, такой информации на сегодняшний день нет.

Текущие исследования Бундесвера показывают, что штурмовая винтовка не соответствует требованиям к точности

- приводит газета выдержку из доклада счетной палаты ФРГ.

Источник изображения: topwar.ru

О том, что Бундесвер начинает закупки новых винтовок на замену устаревшей G36, сообщалось в декабре 2022 года. Выбор гнмецкой армии пал на автоматические винтовки HK416A8 компании Heckler & Koch под патрон 5,56 х 45 мм НАТО. Винтовка будет поставляться в двух вариантах: непосредственно штурмовая винтовка с длинным стволом G95A1 и карабин с укороченным стволом G95KA1. Всего на начальном этапе планировалось закупить 118718 винтовок HK416A8, причем закупки должны были стартовать в 2023 году, а не в 2025-м.

Винтовка Heckler & Koch HK416 является клоном американской AR, но с использованием запатентованной Heckler & Koch газопоршневой системы с коротким ходом. Модификация HK416A8 по сравнению с другими вариантами НК416 оснащается быстросъёмным укороченным цевьём, регулируемым упором для щеки на прикладе и рукояткой с наклоном как у винтовки G36. На стволе имеется ушко для штыка. Установлены планки Пикатинни.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Heckler & Koch
Проекты
NATO
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