Новая партия FPV-дронов «Гортензия 7» поступила военным в зоне спецоперации

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ВС России в зоне СВО получили новую партию FPV-дронов "Гортензия 7", беспилотники поступили на вооружение одного из подразделений. Об этом сообщили в КБ "Гортензия".

Санкт-Петербургское КБ "Гортензия" поставило в войска партию одноименного FPV-дрона с 7 дюймовой рамой "Гортензия 7". В партии 25 дронов, показавших высокую эффективность при поражении живой силы и укреплений противника. Данный беспилотник способен нести 2 кг полезной нагрузки и действовать на дальности до 8 км.

(...) также беспилотники применяются для разведки, дистанционного минирования. Кроме того, при помощи дронов "Гортензия 7" можно производить бомбометание с высокой точностью

- приводит ТАСС слова представителя компании.

На сегодняшний день в линейке КБ "Гортензия" три беспилотника с аналогичным названием: "Гортензия 7", "Гортензия 10" и "Гортензия 10" с тепловизором и увеличенной нагрузкой. Данные беспилотники могут работать и в ночное время, нанося удары по противнику.

FPV-дроны "Гортензия" поставляются в зону СВО с 2022 года, на конец прошлого года военные получили более 3 тысяч аппаратов, а учитывая постоянные поставки, на сегодняшний день эта цифра может приближаться к 4 тысячам.