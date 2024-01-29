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ЦАМТО

В Бруней прибыли первые самолеты C-295MW

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Источник изображения: Фото: Ministry of Defence Brunei Darussalam

ЦАМТО, 26 января. Минобороны Брунея 24 января объявило о состоявшейся на авиабазе Римба церемонии встречи первых двух (из четырех заказанных в рамках проекта "Воздушный транспорт") самолетов ВТА C-295MW.

В мероприятии принял участие наследный принц и старший министр в канцелярии премьер-министра Аль-Мухтади Биллах Хассанал Болкиах.

Самолеты прибыли в Бруней, выполнив шестидневный перелет с предприятия компании Airbus Defence and Space в Севилье (Испания). Поставка состоялась после подписания в Севилье (Испания) актов приемочных испытаний самолетов. Церемония подписания первого акта состоялась в декабре 2023 года. Испытания второго самолета были проведены в Севилье в январе 2024 года. В ближайшее время отдельно планируется провести церемонию принятия самолетов C-295MW на вооружение ВВС Брунея.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Брунея заключило с компанией Airbus Defence and Space контракт на поставку четырех самолетов C-295MW в декабре 2022 года. Минобороны Брунея не раскрывает стоимость продажи и сроки поставки самолетов. Как планируется, они заменят один состоящий на вооружении ВВС Брунея самолет ВТА CN-235-110M, который был собран по лицензии компанией Indonesian Aerospace более 26 лет назад и эксплуатируется с 1997 года.

Первоначально предполагалось, что CN-235-110 будет заменен самолетом C-130J. В 2014 году Бруней объявил, что приобретет в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) C-130J и сопутствующее оборудование на сумму 343 млн. долл. Однако, по данным Janes, приобретение C-130J было отменено в 2016 году из-за нехватки средств.

Приобретение более дешевых C-295, тем не менее, существенно расширит возможности ВВС Брунея. По информации Janes All the World's Aircraft, в состав транспортной авиации ВВС Брунея сейчас входит один CN-235 и 16 вертолетов S-70 (S-70i и S-70A-33).

Предполагается, что новые самолеты будут применяться для перевозки войск и грузов, VIP-персон, десантирования войск и грузов, оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, медицинской эвакуации, а также для поддержки поисково-спасательных операций.

Потенциально возможно применение C-295MW и для морского патрулирования при установке специального оборудования. По данным Janes, ранее ВВС Брунея стремились улучшить возможности патрулирования на море, закупив дополнительные CN-235.

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Страны
Бруней
Испания
США
Продукция
C-130
C-295 CASA
CN-235
Компании
Airbus
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