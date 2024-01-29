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Военное обозрение

Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»

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Т-80БВМ
Т-80БВМ.
Источник изображения: topwar.ru

Минобороны подтвердило оснащение участвующих в СВО российских танков Т-80БВМ комплексами подавления дронов "Волнорез". На сегодняшний день все танки получили соответствующую защиту. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Российские танкисты очень хвалят модернизированный танк Т-80БВМ. В основном он стоит на вооружении танковых подразделений группировки войск "Восток". Одно из главных преимуществ данной машины - это малозаметность, даже с включенным двигателем противник танк практически не слышит. Особенно это помогает при действиях ночью. По словам танкистов, танк надежный, но большие проблемы доставляют FPV-дроны, поэтому на машины установили постановщик помех "Волнорез", который справляется со своими обязанностями. Тем не менее с позиций танки уходят на максимальной скорости.

(...) Машины наши оснащены динамической защитой, а также "Волнорезами" - это РЭБ-система. FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе "Волнорезы" нам помогают

- рассказал командир одной из танковых рот.

О том, что все танки Т080БВМ начали оснащать комплексами защиты от беспилотников, Минобороны сообщало еще в декабре прошлого года. По данным военного ведомства, все танки Т-80БВМ, поступающие в зону СВО, оснащены защитой, снижающей возможность поражения высокоточным оружием, а также прикрывающей от FPV-дронов. Решение об оснащении танков соответствующими устройствами принято по опыту применения бронетехники в боевых действиях. А вот "козырьки" танкистам приходится устанавливать самим. Тут уж кто на что горазд, двух одинаковых танков не увидишь.

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Проекты
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2 комментария
№1
29.01.2024 16:47
Некий украинский эксперд Коваленко утверждает, что Волнорез показал низкую эффективность против их FPV дронов поэтому то, что
Цитата, q
Тем не менее с позиций танки уходят на максимальной скорости
вполне оправдано, если снижает риски.
0
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№2
29.01.2024 17:43
Перестройка частот управления дроном - боевая рутина в сложившихся условиях.

Кто то, где то даже высказал мысль, что массовое освоение промышленностью одного типа, пусть и эффективного дрона, не есть хорошо. Т.к. через некоторое время противник подберёт средства противодействия, что приведёт к потере эффективности всей этой массы изготовленных устройств...

Мы наблюдаем соревнование "Щита" и "Меча".
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