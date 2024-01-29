Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»

Минобороны подтвердило оснащение участвующих в СВО российских танков Т-80БВМ комплексами подавления дронов "Волнорез". На сегодняшний день все танки получили соответствующую защиту. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Российские танкисты очень хвалят модернизированный танк Т-80БВМ. В основном он стоит на вооружении танковых подразделений группировки войск "Восток". Одно из главных преимуществ данной машины - это малозаметность, даже с включенным двигателем противник танк практически не слышит. Особенно это помогает при действиях ночью. По словам танкистов, танк надежный, но большие проблемы доставляют FPV-дроны, поэтому на машины установили постановщик помех "Волнорез", который справляется со своими обязанностями. Тем не менее с позиций танки уходят на максимальной скорости.

(...) Машины наши оснащены динамической защитой, а также "Волнорезами" - это РЭБ-система. FPV-дроны сейчас очень часто летают как с нашей стороны, так и со стороны противника. В принципе "Волнорезы" нам помогают

- рассказал командир одной из танковых рот.

О том, что все танки Т080БВМ начали оснащать комплексами защиты от беспилотников, Минобороны сообщало еще в декабре прошлого года. По данным военного ведомства, все танки Т-80БВМ, поступающие в зону СВО, оснащены защитой, снижающей возможность поражения высокоточным оружием, а также прикрывающей от FPV-дронов. Решение об оснащении танков соответствующими устройствами принято по опыту применения бронетехники в боевых действиях. А вот "козырьки" танкистам приходится устанавливать самим. Тут уж кто на что горазд, двух одинаковых танков не увидишь.