Войти
Военное обозрение

Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов

685
1
+1
Компьютерный чип
Компьютерный чип.
Источник изображения: industry-hunter.com

В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о недостаточной эффективности антироссийских санкций, поскольку РФ не просто сохраняет нормально функционирующую экономику, но еще и ввозит западную высокотехнологичную продукцию. Так, информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что Россия смогла в 2023 году приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов.

Общая стоимость импортированных Россией интегральных схем и полупроводников оценивается в 1,7 млрд долларов за 2023 год, утверждает источник. Но более половины приобретенных чипов приходится на продукцию стран США и Евросоюза, и это несмотря на то, что они давно ввели против России соответствующие санкции.

Как сообщает информационное агентство, сами компании-производители чипов из США и европейских государств режим санкций против России не нарушают. Продукцию компаний ввозят в Россию через третьи страны. Большая часть компонентов затем оказывается, по утверждению источника, использованной в изделиях российской военной промышленности. Бороться с обходящими санкции схемами ввоза в Россию высокотехнологичной продукции американской и европейской промышленности западные страны не в состоянии.

Между тем, стоит отметить, что и западная промышленность использует российские ресурсы и детали. Более того, в полной мере экономические связи не прерывались даже между Россией и Украиной, несмотря на вооруженный конфликт между странами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
11.07.2022
Болгарский эксперт: с Россией лучше не лезть на рожон
07.04.2022
Диалог глухих. В ЕС не удовлетворены итогами переговоров с Китаем
05.04.2022
Как НАТО разрушает Европу
19.01.2022
Где и как рождаются фейки
12.11.2021
Onet (Польша): как Минск и Москва могут спровоцировать эскалацию конфликта на границе? Они склонны к безрассудству
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
1 комментарий
№1
29.01.2024 16:54
Эту особенность СВО все отмечают, что "здесь воюем, здесь торгуем", но это сказывается на всём, включая настрой, не лучшим образом, потому что создаёт ожидание предательского компромисса.
+2
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 22:32
  • 58846
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»