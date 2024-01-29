Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов

В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о недостаточной эффективности антироссийских санкций, поскольку РФ не просто сохраняет нормально функционирующую экономику, но еще и ввозит западную высокотехнологичную продукцию. Так, информационное агентство Bloomberg сообщает о том, что Россия смогла в 2023 году приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов.

Общая стоимость импортированных Россией интегральных схем и полупроводников оценивается в 1,7 млрд долларов за 2023 год, утверждает источник. Но более половины приобретенных чипов приходится на продукцию стран США и Евросоюза, и это несмотря на то, что они давно ввели против России соответствующие санкции.

Как сообщает информационное агентство, сами компании-производители чипов из США и европейских государств режим санкций против России не нарушают. Продукцию компаний ввозят в Россию через третьи страны. Большая часть компонентов затем оказывается, по утверждению источника, использованной в изделиях российской военной промышленности. Бороться с обходящими санкции схемами ввоза в Россию высокотехнологичной продукции американской и европейской промышленности западные страны не в состоянии.

Между тем, стоит отметить, что и западная промышленность использует российские ресурсы и детали. Более того, в полной мере экономические связи не прерывались даже между Россией и Украиной, несмотря на вооруженный конфликт между странами.