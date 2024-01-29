Буксируемая артиллерия: оценка перспектив.

На современном поле боя от буксируемой артиллерии требуется высокая тактическая мобильность и способность уклоняться от ударов противника. Есть ли перспективы у этой категории артиллерийских систем? Ответ на этот вопрос в своей публикации ищет свободный военный журналист Питер ДОНАЛЬДСОН (Peter Donaldson).

Мобильность является как силой, так и слабостью буксируемой артиллерии, в зависимости от рассматриваемой подвижности. В то время как орудия, их расчеты и боеприпасы к ним представляют собой практически минималистскую оружейную систему, которая в требуемом количестве легко переносится стратегическими транспортными средствами (кораблями, поездами, грузовиками и крупными транспортными самолетами), она гораздо более ограничена в своей тактической мобильности.

Уход от контрбатарейного огня

Для локального передвижения по полю боя буксируемая артиллерия использует колесные или гусеничные машины, или винтокрылые аппараты для транспортировки по воздуху на внешней подвеске. Вертолеты, способные нести большие артиллерийские орудия, боеприпасы и другое снаряжение, как правило, являются дефицитными активами, поэтому нереально ожидать, что они будут постоянно наготове в любой момент.

В то время как специальные буксировочные средства или машины для снабжения боеприпасами могут оставаться поблизости, если им приходится повсюду передвигаться с орудиями, они создают дополнительную нагрузку на транспортные средства, которые обеспечивают им стратегическую мобильность.

Оказавшись на выбранной огневой позиции, типовое буксируемое орудие должно быть подготовлено к стрельбе. Это сложная процедура, которая может включать в себя отсоединение его от транспортного средства, окапывание места стрельбы с помощью лопат для придания орудию устойчивого положения, топографическую привязку и ввод координат цели в компьютер, который определяет настройки азимута и угла возвышения, а также производит выбор снаряда и заряда, соответствующих характеристикам цели, дальности и температуре.

Первые несколько шагов этого процесса должны быть выполнены в обратном порядке, прежде чем орудие можно будет переместить на новую огневую позицию или, по крайней мере, подальше от его текущего местоположения, что может иметь решающее значение для его выживания.

Контрбатарейный огонь был частью артиллерийского боя на протяжении веков. Однако развитие противобатарейных радиолокационных систем, способных отслеживать снаряды до их источника, а в последнее время и БПЛА, привело к необходимости принятия настоящей тактики «стреляй и беги» (shoot-and-scoot).

Американские десантники ведут огонь из 105-мм легкого орудия M119 во время учений. Легкие буксируемые орудия гораздо более мобильны и их проще обслуживать, чем более тяжелые системы.

Естественно, в при таких обстоятельствах упор был сделан на самоходные орудия, интегрированные с гусеничными и колесными машинами. Но потребности буксируемой артиллерии не были забыты, и несколько стран разработали вспомогательные устройства для передвижения.

Такие вспомогательные силовые установки (ВСУ), обычно, состоят из дизельного силового агрегата, установленного на раме орудия. Она позволяет на умеренных скоростях перемещать орудие, как правило, независимо от его буксирующего транспортного средства на короткие расстояния, считающиеся достаточными для самостоятельного перемещения после стрельбы.

Буксируемая артиллерия в Афганистане

Войны 21 века одновременно сместили акцент Запада на различные виды артиллерийских операций и по большей части устранили угрозу мощного и эффективного контрбатарейного огня со стороны артиллерии противника. Афганистан снова выдвинул на первый план боевые действия в горах, сделав легкие буксируемые орудия более привлекательным вариантом, чем большие тяжелые самоходные артиллерийские установки. Однако крутые уклоны и повороты могут затруднить или сделать невозможным их развертывание.

Так, во время первой крупной наземной операции США в Афганистане, операции «Анаконда» в марте 2002 года, генерал Томми ФРЭНКС (Tommy Franks) решил не использовать артиллерию из-за отсутствия вертолетов, способных развернуть орудия на больших высотах.

Это решение оставило 120-мм миномет как наиболее боеспособную артиллерийскую систему, имевшуюся в распоряжении ВС США. При этом, она значительно уступала 122-мм буксируемым гаубицам Д-30 советского производства, используемым Талибаном и «Аль-Каидой» [организации, запрещенные в РФ – ИВi].

В то время как в ходе операции «Анаконда» явный артиллерийский разрыв был успешно заполнен тактическими самолетами, опыт заставил некоторых военных аналитиков призвать к возвращению в строй более старого артиллерийского орудия, а именно 75-мм ранцевой гаубицы. Это компактное 680-килограммовое орудие намного легче и удобнее в транспортировке, чем 7300-килограммовая гаубица M198 и более поздние 4200-килограммовые гаубицы M777 калибра 155 мм и даже 2300-килограммовая 105-мм M119 (американская версия британской легкой пушки L118).

Хотя ранцевая 75-мм гаубица не была повторно принята на вооружение, тот факт, что она рассматривалась, указывает на то, что нынешнее сочетание вооружений далеко не идеально для всех театров военных действий и обстоятельств.

Установленное на грузовике 155-мм орудие 52-го калибра Caesar компании Nexter представляет собой тип системы, которая может заменить многие тяжелые системы буксируемой артиллерии.

Почти равный противник

Возобновление внимания к потенциальной конфронтации между почти равными противниками еще раз подчеркнуло важность тактики «стреляй и беги», особенно в связи с достижениями последних трех десятилетий в области высокоточных боеприпасов большой дальности, БПЛА и барражирующих боеприпасов.

Хотя тактическая мобильность остается критически важной, это не означает, что внедорожная мобильность так же важна, отметил директор по маркетингу компании Nexter Оливье ФОРТ (Olivier Fort). Он пояснил, что последнее по-прежнему необходимо, но не в такой степени, как для БМП и основных боевых танков, которым часто угрожают орудия прямой наводки. Он подчеркнул, что с точки зрения мобильности для дальнобойной артиллерии (155-мм системам с длиной ствола в 52 калибра) самое главное — это гарантированный запас топлива.

По словам О.Форта, современные артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении потенциальных противников, все чаще способны нарушать логистические потоки далеко в тылу дружественных сил. Они могут использовать мощные управляемые боеприпасы для поражения точечных целей и атаковать колонны суббоеприпасами или снарядами с сенсорным взрывателем. Поэтому защита артиллерии становится все более сфокусированной на мобильности, которая в меньшей степени зависит от бесперебойной цепочки поставок топлива с высоким расходом.

Соревнования на грузовиках

Именно здесь на помощь приходят тяжелые артиллерийские системы, устанавливаемые на грузовиках, такие как Caesar компании Nexter, Archer компании BAE Systems, NORA B-52 Белградского технического института Сербии, ATMOS компании Elbit, Norinco SH-15 и Type 19 японских производителей.

О.Форт утверждает, что в странах, для которых наиболее вероятная угроза связана с ведением боевых действий высокой интенсивности, буксируемую артиллерию следует заменить мобильными платформами, особенно 155-мм орудия. «Все буксируемые 155-мм платформы требуют более двух минут, чтобы привести их в движение и покинуть старую позицию, что слишком медленно, чтобы выжить на современном поле боя. Это делает их неподходящими для контрбатарейных задач, если они не готовы уйти от обстрела, что увеличивает их уязвимость».

Тем не менее, более легкие буксируемые платформы остаются актуальными, подчеркнул он, из-за их относительной маневренности, сославшись на 30-секундное время развертывания/свертывания 105-мм легкой буксируемой гаубицы LG от компании Nexter.

155-мм буксируемое орудие ATHOS компании Elbit оснащено двигателем, обеспечивающим ограниченную независимую мобильность, в сочетании с автоматизированной наводкой и заряжанием для повышения тактической маневренности.

О.Форт также отметил, что легкие буксируемые платформы можно укрыть за защищенными огневыми позициями или перебросить по воздуху и они дешевле, чем самоходная артиллерия. Это делает их привлекательными, если необходим массированный огонь, и отсутствуют современные контрбатарейные угрозы. «Поэтому буксируемые платформы и особенно 105-мм гаубицы и 120-мм минометы не будут заменены в ближайшее время».

Ограниченный самоход

Возобновление внимания к быстрой тактической мобильности также снова делает привлекательными тяжелые буксируемые орудия, которые могут передвигаться независимо, при условии, что время их развертывания/свертывания можно свести к минимуму. Как указал О.Форт, эта возможность часто используется, чтобы помочь разместить орудие на защищенной огневой позиции или переместить его в местность, недоступную для буксировщика. Это занимает много времени и, возможно, потребует переосмысления.

Одним из современных примеров является автономная буксируемая артиллерийская система (ATHOS) от Elbit Systems Land. 155-мм гаубица ATHOS со стволом длиной 52 калибра смонтирована на лафете, в передней части которого находится дизельная ВСУ. С помощью гидравлики она приводит в движение колеса и обеспечивает гидравлической и электрической энергией другие системы орудия.

Автоматически управляемая система с ручным дублированием включает в себя GPS-навигацию, инерционную наводку орудия под управлением бортового компьютера и автоматическую систему заряжания, включающую загрузочный лоток, досылающий механизм и кран с держателем снарядов, на котором размещаются три снаряда сразу.

Система заряжания позволяет орудию производить три выстрела за 30 секунд в режиме «очередь» с «интенсивной» скорострельностью 12 выстрелов за три минуты. Высокая скорострельность важна для обеспечения эффективности при избегании контрбатарейного огня, и Elbit указывает максимальную устойчивую скорострельность в 42 выстрела в час (в среднем 1,42 выстрела в минуту).

Компания заявила, что расчет из семи человек может развернуть систему на огневой позиции «в течение нескольких минут», и указала минимальную дальность стрельбы – 5 км, более 30 км стандартными осколочно-фугасными боеприпасами и более 40 км снарядами увеличенной дальности. Сообщается, что ATHOS весит менее 15 тонн.

Гаубица Mandus Hawkeye представляет собой идею, которая обеспечивает большую тактическую мобильность для легких орудий, но эта концепция не получила такого распространения, как тяжелые орудия, установленные на грузовиках.

Эта система предлагается на международном уровне. Объявив первоначальный заказ на 400 ед. (плюс еще 1180 ед. местного производства с передачей технологии), Индия все еще решает для себя вопрос: продолжить эту закупку или перейти на собственную усовершенствованную систему буксируемой артиллерии.

Концептуально похожая на ATHOS 155-мм легкая буксируемая гаубица Pegasus с длиной ствола 39 калибров от ST Engineering намного легче при массе 5,4 тонны. Масса снижена, отчасти, благодаря использованию в её конструкции таких сплавов, как алюминий и титан, а также управляемой отдаче, что делает её как самоходной, так и легко перебрасываемой по воздуху (система пригодна для транспортировки самолетом C-130 «Геркулес» или вертолетом CH-47D/SD «Чинук»).

В основе ВСУ орудия дизельный двигатель Lombardini 9LD625-2 мощностью 21 кВт [около 29 л.с. – Ивi], который позволяет гаубице передвигаться на короткие расстояния со скоростью до 12 км/ч. Буксировка Pegasus также возможна с помощью транспортных средства весом до 5 тонн. В этом случае по пересеченной местности скорость составит до 50 км/ч, а по дорогам с твердым покрытием – до 70 км/ч. Расчет из 8 человек сможет развернуть орудие на огневой позиции менее, чем за две с половиной минуты.

Однако, добиваясь мобильности и удобства, Pegasus по сравнению с ATHOS, в основном из-за гораздо более короткого ствола, жертвует дальностью стрельбы. Он может поражать цели на дистанции 19 км обычными снарядами и до 30 км боеприпасами увеличенной дальности. Скорострельность также сопоставима: Pegasus предлагает «очереди» в три выстрела за 24 секунды, четыре выстрела в минуту в течение трех минут и два выстрела в минуту в течение 30 минут. Такая постоянная скорострельностью является более высокой, чем у ATHOS, но в течение более короткого периода времени.

Используемая ВС Сингапура, буксируемая артиллерийская система Pegasus была закуплена для замены в артиллерийских частях 105-мм легких орудий. Служба решила стандартизировать 155-мм системы арсенал, которых также включает более тяжелые гусеничные САУ Primus и полевые гаубицы FH-88/FH-2000.

Количество таких систем на рынке по сравнению с 155-мм гаубицами, установленными на грузовиках, как отмечалось выше, невелико. В этой связи, армия США рассматривает возможность замены 155-мм буксируемых артиллерийских систем в своих бригадных боевых группах «Страйкер» (Stryker) платформой, устанавливаемой на грузовиках.

Чем легче, тем лучше

Однако в более легкой части артиллерийских вооружений легкие 105-мм буксируемые орудия, вероятно, сохранят свои позиции, поскольку они обладают рядом преимуществ по сравнению с альтернативными вариантами, такими как ракеты и минометы, утверждает О.Форт. «Ими можно стрелять по настильной траектории, которая, в зависимости от местности, может сделать их невидимыми для контрбатарейных радаров».

Более низкая стоимость и меньшая логистическая нагрузка, связанная с боеприпасами, также играют в пользу легкого орудия. Поскольку 105-мм снаряды намного дешевле ракет, что может быть важно при массированной стрельбе, и они также намного меньше – многие из них могут перевозиться на любом транспортном средстве тылового обеспечения.

Как и в случае с их более тяжелыми аналогами, идея установки легких орудий на такие транспортные средства, как HMMWV, была исследована с таким вооружением, как 105-мм гаубица «Хокай» (Hawkeye) от американской Mandus Group, что обеспечивает им гораздо большую тактическую мобильность. Хотя такие решения, вероятно, найдут свое место в силах быстрого реагирования, основные характеристики легкой буксируемой артиллерии с точки зрения низкой стоимости, малого веса, компактности и простоты означают, что они, скорее всего, останутся, даже если будущее тяжелых буксируемых орудий выглядит более шатким.

По материалам ресурса shephardmedia.com

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