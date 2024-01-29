Войти
ТАСС

Российские артиллеристы получили снаряды для "Гвоздик" с увеличенной дальностью

691
0
+3
Работа боевого расчета самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" в зоне СВО
Работа боевого расчета самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Андроник

Само орудие имеет высокую проходимость и легко преодолевает водные препятствия, рассказал командир расчета с позывным Саур

ДОНЕЦК, 26 января. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Восток" получили снаряды для самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" с увеличенной дальностью, рассказал ТАСС командир расчета с позывным Саур.

"Стандартно дальность стрельбы орудия около 15 км, но сейчас мы получили снаряды большей дальности", - сообщил командир.

Само орудие, как уточнил боец, имеет высокую проходимость, в том числе легко преодолевает водные препятствия. Кроме того, самоходка способна развивать достаточно высокую скорость. Эти характеристики позволяют экипажу успешно выполнять задачи на южнодонецком направлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
26.10.2009
Венесуэла действительно планирует приобрести ЗРС С-300В «Антей»
22.04.2009
Иран намерен провести летные испытания национального БЛА
30.10.2008
"Рособоронэкспорт" на выставке "Евронаваль-2008" предлагает потенциальным покупателям "летающий" катер "Мираж"
15.05.2008
Россия вытесняет США с оружейного рынка
06.11.2007
Росатом против создания международного центра по обогащению урана в арабских странах - Кириенко
15.05.2007
Проходящий летные испытания военно-транспортный самолет Ил-76МФ нуждается в модернизации, стоимость которой $30 млн
11.10.2006
На выставке безопасности и охраны "Секьюрити Эссен 2006" представлено спецоружие из России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 22:32
  • 58846
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»