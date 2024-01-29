Американский экс-командующий: Ни у Вашингтона, ни у Берлина я не вижу той воли в отношении украинского конфликта, которая есть у Москвы

Экс-командующий вооружёнными силами США в Европе отставной генерал-русофоб Бен Ходжес заявил о том, что 2024 год станет «годом промышленного противостояния». Так он прокомментировал ситуацию на фронтах украинского вооружённого конфликта.

По словам Ходжеса, у него большие сомнения в том, что Запад во главе с США реально хочет добиться победы над Россией на Украине.

Американский отставной генерал:

Ситуация свелась к следующей: русские понимают, что им не удастся уничтожить Украину, а Украина в текущее время не может осуществить подавление России.

В связи с этим, по мнению отставного командующего, на первый план и выходит технологическая гонка между Западом и Россией. Она заключается не только в выводе военной промышленности на новый уровень производства, но и в том, чтобы производить оружие и боеприпасы как можно быстрее.

Ходжес отметил, что ни у Вашингтона, ни у Берлина он не наблюдает воли, которая бы превосходила волю Москвы. И именно это отставной американский генерал считает основной опасностью и для Украины, и для Запада.

Напомним, что ранее сразу несколько западных чиновников заявляли о 2024-м как о переломном годе в украинском конфликте. Одновременно с этим набирает обороты истерия относительно якобы планов России напасть на одну из стран НАТО.