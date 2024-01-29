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РИА Новости

В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий"

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Оператор дрона за работой
Оператор дрона за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий", летающий быстрее всех дронов на СВО

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий", способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА "Хардберри-РусФактор".

"Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА "Ловкий". Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет", — сказал гендиректор компании Алексей Герман.



В "РусФакторе" пояснили, что действующие сегодня с двух сторон в зоне СВО беспилотники вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в "классическом" понимании этого термина.

"Все представленные сегодня на рынке дроны вертикального взлета и посадки делаются следующим образом: у них по четыре винта на "штангах", корпус и приделанные крылья для вертикального взлета. Однако по сути эти БПЛА остаются обычными квадрокоптерами, скорость которых достигает максимум 85 километров в час, такими же медленными и неповоротливыми", — подчеркнул заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев.

При этом БПЛА "Ловкий" летит "на крыльях" и расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

Дальность полета и передачи данных новинки — до 50 километров, высота полета — до пяти километров, продолжительность полета — 1,5 часа. Для запуска беспилотника не требуется катапульта, благодаря чему обслуживать его может всего один оператор.

По данным компании, дрон предназначен для разведки и корректировки огня. Экспериментальный образец "Ловкого" передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали.

"По итогам его применения в зоне СВО мы доработали винтомоторную группу, увеличили грузоподъемность аппарата и остановились на том, что итоговый вариант "Ловкого" должен быть выполнен в карбоне. Этот дрон не видит ПВО противника, для них он — обычная "птица", — рассказал Евсеев.

По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками "РусФактора" — выходцами из МАИ. Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.

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Страны
Россия
Компании
МАИ
Проекты
БПЛА
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