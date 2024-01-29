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ТАСС

Российские военнослужащие в зоне СВО получили FPV-дроны "Гортензия 7"

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Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото
Обучение военнослужащих ВС РФ управлению FPV-дронами. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Беспилотники показали высокую эффективность при поражении живой силы противника, укрытий, блиндажей, а также бронированной техники, сообщили в конструкторском бюро "Гортензия"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, передана партия FPV-дронов "Гортензия 7". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Гортензия".

"Партия аппаратов "Гортензия 7" передана одному из российских подразделений, участвующему в спецоперации. Всего передано 25 аппаратов. Дроны показали высокую эффективность при поражении живой силы противника, укрытий, блиндажей, а также бронированной техники", - заявили в организации.

Собеседник ТАСС уточнил, что также беспилотники применяются для разведки, дистанционного минирования. "Кроме того, при помощи дронов "Гортензия 7" можно производить бомбометание с высокой точностью", - отметили в конструкторском бюро.

Вес полезной нагрузки аппарата - 2 кг. Эффективный радиус поражения - 8 км. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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