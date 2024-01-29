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ТАСС

Bild: новые винтовки для армии ФРГ недостаточно точны

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Изображение выбранной германской армией 5,56-мм автоматической винтовки Heckler & Koch HK416A8 (G95A1) в стандартной конфигурации
Изображение выбранной германской армией 5,56-мм автоматической винтовки Heckler & Koch HK416A8 (G95A1) в стандартной конфигурации.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В газете не уточнили, планируется ли доработка штурмового оружия

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Новые штурмовые винтовки G95A1, которые должны в 2025 году поступить на вооружение германской армии, не обладают достаточной точностью стрельбы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на доклад счетной палаты ФРГ.

"Текущие исследования Бундесвера показывают, что штурмовая винтовка не соответствует требованиям к точности", - приводит таблоид выдержки из доклада. Винтовки производит компания Heckler & Koch. Bild не уточняет, будет ли оружие дорабатываться.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера на сумму €100 млрд. Планируется закупка нового снаряжения, боеприпасов и техники. По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта 2023 года министр обороны Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.

В июле германские СМИ сообщали, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Компании
Heckler & Koch
Rheinmetall
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