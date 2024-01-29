Катится ли мир в новый глобальный конфликт? (Radio Sarajevo, Босния и Герцеговина)

Radio Sarajevo: учения НАТО могут быть прикрытием стратегической помощи Украине

Военные учения НАТО "Стойкий защитник 2024" выглядят чем-то большим, чем просто боевая подготовка, сообщает Radio Sarajevo. Похоже, что это просто "дымовая завеса" для истинных намерений альянса, считает автор статьи. На это указывают некоторые скрытые аспекты маневров.

С конца Второй мировой войны еще не скапливалось столько же предвестников нового глобального конфликта, как сейчас. Региональные вооруженные конфликты: Украина, Газа, Йемен, в которые вовлекается все больше новых участников, выходят из-под контроля и уже перекидываются на соседние страны, грозя перерасти в прямой открытый конфликт сверхдержав.

На этом фоне, предвидя новые горячие точки в Прибалтике, Молдавии, Польше, на Западных Балканах, НАТО начинает на своей восточной границе близ России самые масштабные учения с конца холодной войны.

В контексте противоречий между Брюсселем и Москвой, а также предупреждений президента Владимира Зеленского об агрессивных намерениях России на Балканах маневры с участием 90 тысяч солдат, вооруженных самой разнообразной техникой, выглядят чем-то большим, что просто боевая подготовка.

Зачем это делается? Чтобы занять позиции накануне конфликта или просто сбалансировать военные силы? А может, учения — это просто "дымовая завеса" для новой стратегической помощи усталым эшелонам Украины?

Итак, помимо соединений из 31 страны Североатлантического альянса и Швеции, в учениях "Стойкий защитник 2024" будут участвовать 50 кораблей, включая авианосцы, крейсеры, подводные лодки и эсминцы, а также более 80 боевых самолетов, вертолетов и дронов, 133 танка, 533 бронетранспортера и около 400 БМП.

Когда мы говорим об учениях, то всегда важны выбор момента, зона рассредоточения сил, количество военных сил и официальные цели.

Ясно, что учения проводятся в момент кризиса операции ВСУ на фоне участившихся прямых угроз Москвы в адрес скандинавских и прибалтийских стран, а также Польши и Молдавии.

Кроме того, учения продлятся до мая, а значит, большие силы НАТО будут присутствовать в потенциально горячих точках именно в то время, когда погодные условия там будут благоприятны (тепло и сухая почва) для ожидаемого наступления российских бронетанковых и пехотных сил на Украине. Что касается мест сосредоточения сил, но ожидаемо основные силы будут дислоцированы на самой чувствительной части границы НАТО с Россией: в Эстонии, Литве, Латвии, а также в Норвегии, Польше и Румынии. Кроме того, из-за угроз в ее в зону проведения учений также включили Молдавию.

Далее. Характер учений определяет тот факт, что в центре внимания — отработка быстрого реагирования: быстрой переброски с баз в зону операций и отправки в бой. Это говорит о том, что командование Североатлантического альянса боится, что в случае, если самые пессимистичные прогнозы оправдаются, российские войска могут попытаться совершить такой же блицкриг, как в начале спецоперации на Украине.

Где это может произойти, когда, как и произойдет ли вообще — все это вопросы для разведки Североатлантического альянса, США и Запада, которая уже всерьез предупреждает о вероятных сценариях.

Проверка пятой статьи договора НАТО

Конечно, речь пока идет о предполагаемом и смодулированном сценарии российского нападения, и все-таки он имеет под собой основание — подлинную общемировую политическую турбулентность. Командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что силы альянса проводят учения в соответствии с детально проработанными планами ответа на удар со стороны России, которую в официальных документах НАТО называют "самой серьезной прямой угрозой для безопасности членов Североатлантического альянса".

"Учения "Стойкий защитник 2024" покажут боеспособность Североатлантического альянса и его возможности быстро перебрасывать силы из Северной Америки и других стран альянса в те государства, которые граничат с Россией, в случае, если начнется конфликт, для укрепления обороны Европы", — заявил Кристофер Каволи после встречи с национальными главами генштабов на прошлой неделе в Брюсселе.

Разумеется, весьма вероятно, что существуют и скрытые аспекты учений.

Во-первых, силы, которые прибудут в Европу, очень просто могут перейти из режима учений в режим боевой операции. Почему? Если есть разведданные об угрозе, то учения — это на самом деле мероприятия, направленные на своевременное занятие оборонительных позиций.

Немецкие СМИ написали, что этими учениями "НАТО хочет показать Москве зубы,чтобы сдержать русских от агрессивных действий".

Кроме того, маневры могут служить прикрытием для новой стратегической помощи Украине: задействованная боевая техника может впоследствии остаться Киеву.

И еще кое-что крайне важное. Учения — это еще и проверка того, как работает пятая статься Североатлантического договора, согласно которому если один член НАТО подвергся нападению, все остальные члены обязаны помочь ему защититься.

В легенде учений как раз есть такой элемент: нападению подвергся один из членов альянса, и поэтому в маневрах участвуют солдаты из всех 31 стран НАТО.

Предупреждение бундесвера

Однако очень конкретное не учебное предупреждение на прошлой неделе поступило немецкой общественности через СМИ. Якобы произошла "утечка" секретного документа бундесвера "Alliance Defense 2025", в котором говорится, что конфликт между НАТО и Россией может начаться совсем скоро!

Согласно этому сценарию, уже в феврале Россия мобилизует 200 тысяч новых солдат и весной начнет наступление на Украине, рассчитывая на успех из-за сокращения западной помощи Зеленскому и ВСУ.

Затем Россия развернула бы гибридную подрывную деятельность против НАТО в киберпространстве и одновременно расшатывала бы обстановку, используя русское меньшинство, в Эстонии, Литве и Латвии точно так же, как на Донбассе. Осенью Белоруссия и Россия провели бы учения "Запад 2024" на польско-белорусской границе, воспользовавшись шансом для сосредоточения войск в российском анклаве Калининград между Литвой и Польшей.

Согласно этому документу, затем начались бы искусственно спровоцированные пограничные инциденты, а критическим моментом станут президентские выборы в США, когда Россия могла бы вторгнуться в Польшу! Примечательно, что бундесвер так и не опроверг существование подобного документа и сценария, а в Москве все опровергли, саркастично обозвав эти прогнозы "гороскопом для рыбы в раке".

Разумеется, разговор тут серьезный, и по содержанию этот документ представляет собой типичный военно-разведывательный аналитический материал, то есть продумывание сценария при так называемом "самом опасном развитии событий". Подобные документы разведывательные службы и военные штабы всегда представляют в рамках подготовки к кризисам.

И, конечно же, эта информация "просочилась" не случайно — ее намеренно запустили в медиапространство, вероятно, чтобы донести до Москвы: ее планы раскрыты. Рассчитывать на фактор неожиданности больше не приходится. Оборона готова, и в этой связи данная спецоперация в медиасреде носит сдерживающий характер. Тут стоит отметить, что и учения Североатлантического альянса, которые недавно начались, также нацелены на сдерживание, а учитывая немецкие прогнозы, еще и обеспечивают оперативное занятие оборонительных позиций в регионах, оказавшихся под угрозой.

О том, что западные силы столкнулись с серьезными проблемами в обороне, заявил немецкий генерал Эбергард Зорн, который призвал "полностью реформировать немецкую армию и увеличить количество выпускаемых боеприпасов с мирных объемов до военных, поскольку после оказания помощи Украине арсеналы не восполняются".

Он также отметил, что "Россию нельзя недооценивать, поскольку она в состоянии открыть и второй фронт наряду с Украиной". Особую угрозу он видит в том, что Россия резко расширила специализированное оборонное производство, а ее военные расходы уже достигли 40% ВВП!

Немецкий министр обороны Борис Писториус, в свою очередь, сказал: "Все должны понимать… если Путин победит и оккупирует Украину, то опасность для территории Североатлантического альянса резко возрастет".

Швеция и Финляндия в панике

На сообщения о вероятной войне, которая после двухсот лет мира может охватить и Швецию, там реагируют буквально панически, и первоначальная эйфория из-за скорого вступления в НАТО уже сошла на нет. Общее настроение общества таково: мы не готовы!

Обращаясь к нации в связи с ситуацией, командующий шведской армией генерал Микаэль Байден шокировал общественность, когда сказал: "Я не хочу никого пугать, но я хочу заставить как можно больше людей задуматься о собственном положении и собственной ответственности. Все шведы должны психологически подготовиться к вероятной войне".

В Финляндии на границе с Россией уже воцарилась напряженность после того, как Москва позволила мигрантам неконтролируемо пересекать эту границу на пути в Европейский Союз. Теперь финны планируют построить там 200 километров заграждений из колючей проволоки и дополнительных объектов контроля над границей. Кроме того, финские власти приступили к модернизации более чем 50 тысяч бункеров и убежищ, построенных еще 60 лет назад. Убежищ хватит для 80% населения этой страны, которое исчисляется 5,5 миллионами. Ясно, что Хельсинки всерьез воспринимает угрозу со стороны Москвы после вступления в Североатлантический альянс и что "Финляндия первой попадет под удар в случае военной эскалации".

Американский президент Джо Байден теряет поддержку в вопросе очередного пакета военной помощи Киеву, а страны Европейского Союза не могут отправить Украине запланированную помощь из-за собственных разногласий. Таким образом, создается впечатление, что обстоятельства складываются в пользу Москвы. (…)

Итак, карты розданы, и войска на позициях. Если учесть, что на ситуацию в мире также очень повлияют действий сильных и непредсказуемых режимов, таких как Китай, Северная Корея, Иран и так далее, то можно сказать, что формирование нового мирового порядка входит в новую и, быть может, самую опасную фазу.

Автор: Эдин Субашич (Edin Subašić) — отставной бригадир Службы военной разведки Вооруженных сил Боснии и Герцеговины, политолог, специалист в области международных отношений и военно-политический аналитик.