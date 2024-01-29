Слышал дрон: на что способен тяжелый беспилотник «Охотник»

Новый БПЛА начнут серийно выпускать в Новосибирске уже в этом году

Тяжелый беспилотный аппарат С-70 «Охотник» проходит завершающий этап испытаний и во второй половине года начнет серийно выпускаться в Новосибирске. Изначально запустить его в серию планировалось к 2025-му, но разработчиков попросили ускориться. Мощный аппарат будет способен использовать то же вооружение, что и самолет пятого поколения Су-57. Более того, он сможет работать с ним в связке. На что способен «Охотник» и какие возможности он даст ВКС и морской авиации — в материале «Известий».

Завершает испытания

Тяжелый беспилотник «Охотник» начнут выпускать серийно в Новосибирске до конца года, заявил вице-губернатор региона Сергей Семка. «Финальная стадия испытаний [проходит]. Я думаю, что вторая половина года — начало выпуска», — сказал он. Производить БПЛА «Охотник» будут на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

Это одна из самых долгожданных разработок. Изначально планировалось, что работы над ней продлятся до 2025 года, однако в 2020-м Минобороны попросило создателей ускориться. В августе прошлого года сообщалось, что испытания «Охотника» должны завершиться до 2024-го. Озвучивались планы его поставок за границу — нескольких десятков образцов по одному из контактов.

10 января главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил о планах принять беспилотные комплексы «Иноходец» и «Охотник» на вооружение морской авиации.

Для российского флота тяжелый беспилотник станет большим подспорьем, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

БПЛА «Охотник» Источник изображения: Фото: РИА Новости

— В свое время в Советском Союзе как в ВВС, так и в морской авиации существовал такой класс самолетов, как дальние разведчики, — пояснил он. — Они летали в основном над океаном, исследовали определенные квадраты, отслеживали присутствие и активность военно-морских сил противника. Этот класс авиации в 90-е годы исчез. И будет здорово, если сейчас подобные разведывательные возможности восстановят. Можно было не дожидаться, когда спутник выйдет обследовать этот район, а выслать беспилотник, который сможет находиться в заданном квадрате, и наблюдать за деятельностью наших вероятных противников.

По словам эксперта, длительные сроки строительства понятны — любая новая техника сама по себе сложна.

— К сожалению, у нас до сих пор не было опыта по созданию дальних беспилотников. В отличие от США, которые увлекаются этим уже давно, — заключил он.

Высокоинтеллектуальная система

«Охотник» — это тяжелый разведывательно-ударный беспилотный бомбардировщик, сделанный по схеме «летающее крыло». Он весит около 20 т, размах крыльев — 19 м, а длина — 14 м. В его конструкции много композиционных материалов, заменивших сплавы алюминия. Это облегчает конструкцию, а также затрудняет его обнаружение радиолокационными средствами.

Тяжелый беспилотный аппарат С-70 «Охотник» Источник изображения: Фото: ОТА Новости/пресс-служба ОАК

Уменьшению заметности на радарах должно служить и использование аэродинамической схемы «летающее крыло». У аппарата нет традиционного самолетного киля, а вооружение располагается во внутренних бомбовых отсеках. Реактивный двигатель для обеспечения малозаметности не будет иметь форсажной камеры, это сделает дрон дозвуковым.

В прошлом году заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что этот БПЛА представляет собой высокоинтеллектуальную систему и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

Благодаря технологиям малозаметности «Охотник» сможет вскрывать систему ПВО противника и действовать в обстановке, когда посылать пилотируемый самолет слишком опасно. Затем в пробитые им бреши в обороне можно будет вводить и обычные самолеты.

Преимущество «Охотника» в том, что в случае его потери не гибнет пилот, притом что характеристики аппарата сопоставимы с пилотируемыми самолетами, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

БПЛА «Охотник» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Его можно посылать на разные опасные задания, на которые обычный беспилотник не пошлешь, — пояснил он «Известиям». — Это первый такой проект, который разрабатывается параллельно с истребителем Су-57.

20-тонный дистанционно управляемый аппарат входит в число самых крупных и мощных беспилотников в мире. Его грузоподъемность и габариты бомбового отсека позволяют нести любые типы авиационного вооружения, которые можно применять и с истребителем Су-57. Именно с этими самолетами пятого поколения «Охотник» будет работать в связке.

Самолет и тяжелый беспилотник испытывались совместно. В частности, на них отрабатывается взаимная передача информации между летательными аппаратами — перераспределение целей в полете, выдерживание интервалов и дистанции, выполнение противоракетных маневров. В перспективе летчик-истребитель сможет управлять сразу несколькими беспилотниками, распределяя им задачи. При этом сам самолет может находиться на удалении от них и не заходить в зону действия ПВО противника.

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