Западная пресса: Иранские беспилотники Shahed превращаются в недорогие противокорабельные ракеты

Иран, а теперь и хуситы в Йемене, располагают широким спектром оружия, с помощью которого можно наносить удары по кораблям. От традиционных ПКР до недавно появившихся противокорабельных баллистических ракет и дистанционно управляемых катеров-камикадзе.

На этом фоне возникает еще одна угроза в лице ударных беспилотников, которые могут поражать движущиеся корабли

- говорится в издании Covert Shores.

Как отмечается, БПЛА в отличие от ПКР намного легче сбить, а боеголовка у них меньшего размера. Однако они намного дешевле и особенно подходят для поражения таких объектов как торговые суда. При этом беспилотники могут доставляться в целевой район самолетами еще до того, как будет определена мишень.

Указывается, что 23 декабря 2023 года БПЛА повредил принадлежащий Израилю танкер MV Chem Pluto. Примечательно, что судно находилось далеко в Аравийском море, когда направлялось в сторону Индии, пребывая далеко за горизонтом действия береговых радаров. Американские военные заявили, что беспилотник был запущен из Ирана.

Впечатляет, что Иран смог поражать корабли на очень больших дистанциях. Мы должны принять это к сведению

- поясняется в западной прессе.

Годом ранее, 15 ноября 2022 года, другой танкер, связанный с Израилем, Pacific Zircon, был поврежден аналогичным образом у берегов Омана. Как считает автор, сходство между двумя атаками поразительно.

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Источник изображения: topwar.ru[/blimg]

С его слов, оба судна MV Chem Pluto и Pacific Zircon были поражены в корму в районе, где транец соединяется с палубой. Возможно, что БПЛА целились в рулевое устройство.

Вероятно, что атаки не были направлены на то, чтобы привести к летальному исходу или полной потере судна. Главная цель, скорее всего, - это его повреждение

- полагает автор.

Как он считает, при попадании в судно сбоку вероятность промаха выше. Хотя нефтяные танкеры довольно большие, система наведения может дать сбой. Гораздо проще найти кильватерный след, а затем лететь вдоль него, пока не столкнешься с судном.

Указывается, что Shahed-136 стал хорошо известен благодаря его массовому применению ВС РФ на Украине.

Shahed имеет относительно скромную боеголовку, но в целом сопоставим с легкими противокорабельными ракетами, такими как Sea Skua или Sea Venom. Вероятно, его поражающие возможности значительно сильнее, чем у военно-морской версии Hellfire

- отмечается в издании.

Со слов автора, удар по неподвижной цели на Украине сильно отличается от поражения движущегося судна в сотнях миль от побережья. Даже нефтяной танкер очень мал на просторах океана. Для выполнения миссии потребуется разведка местоположения цели, а дрону необходимо наведение на объект на этапе атаки. Первое одинаково для любого противокорабельного оружия и может быть обеспечено патрульными самолетами либо рыболовецкими судами. Или, как в случае атаки на MV Chem Pluto, благодаря данным AIS (автоматизированная информационная система), передающим местоположение судна.

Нацеливание на финальной фазе более интересно. Мы не знаем, как беспилотники нацеливались на танкеры. Возможно, через средства автоматизации. В любом случае иранские беспилотники Shahed превращаются в недорогие противокорабельные ракеты

- полагает автор.