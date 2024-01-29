Западная пресса: Иранские беспилотники Shahed превращаются в недорогие противокорабельные ракеты

Иран, а теперь и хуситы в Йемене, располагают широким спектром оружия, с помощью которого можно наносить удары по кораблям. От традиционных ПКР до недавно появившихся противокорабельных баллистических ракет и дистанционно управляемых катеров-камикадзе.
- говорится в издании Covert Shores.
Как отмечается, БПЛА в отличие от ПКР намного легче сбить, а боеголовка у них меньшего размера. Однако они намного дешевле и особенно подходят для поражения таких объектов как торговые суда. При этом беспилотники могут доставляться в целевой район самолетами еще до того, как будет определена мишень.
Указывается, что 23 декабря 2023 года БПЛА повредил принадлежащий Израилю танкер MV Chem Pluto. Примечательно, что судно находилось далеко в Аравийском море, когда направлялось в сторону Индии, пребывая далеко за горизонтом действия береговых радаров. Американские военные заявили, что беспилотник был запущен из Ирана.
- поясняется в западной прессе.
Годом ранее, 15 ноября 2022 года, другой танкер, связанный с Израилем, Pacific Zircon, был поврежден аналогичным образом у берегов Омана. Как считает автор, сходство между двумя атаками поразительно.
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Источник изображения: topwar.ru[/blimg]
С его слов, оба судна MV Chem Pluto и Pacific Zircon были поражены в корму в районе, где транец соединяется с палубой. Возможно, что БПЛА целились в рулевое устройство.
- полагает автор.
Как он считает, при попадании в судно сбоку вероятность промаха выше. Хотя нефтяные танкеры довольно большие, система наведения может дать сбой. Гораздо проще найти кильватерный след, а затем лететь вдоль него, пока не столкнешься с судном.
Указывается, что Shahed-136 стал хорошо известен благодаря его массовому применению ВС РФ на Украине.
- отмечается в издании.
Со слов автора, удар по неподвижной цели на Украине сильно отличается от поражения движущегося судна в сотнях миль от побережья. Даже нефтяной танкер очень мал на просторах океана. Для выполнения миссии потребуется разведка местоположения цели, а дрону необходимо наведение на объект на этапе атаки. Первое одинаково для любого противокорабельного оружия и может быть обеспечено патрульными самолетами либо рыболовецкими судами. Или, как в случае атаки на MV Chem Pluto, благодаря данным AIS (автоматизированная информационная система), передающим местоположение судна.
- полагает автор.