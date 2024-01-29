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Италия захотела заменить БМП Dardo

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Общий вид БМП "Дардо".
Общий вид БМП "Дардо".
Источник изображения: esercito.difesa.it

Италия начала поиск промышленных партнеров для работы над программой создания новых гусеничных машин, которыми заменят боевые машины пехоты (БМП) Dardo. Об этом пишет Defense News со ссылкой на высокопоставленного представителя итальянской армии.

Компаниям предложат подготовить технико-экономическое обоснование программы Army Armored Combat System (A2CS). В рамках программы хотят построить тысячу новых боевых машин.

Программа A2CS предусматривает создание новой машины, которая сможет обмениваться данными о целях с другими платформами. В арсенал перспективной БМП войдут различные боеприпасы, включая снаряды с воздушным подрывом. Также машина должна обеспечивать защиту от противотанковых ракет, дронов-камикадзе и мин.

Итальянские военные хотят получить машину с открытой архитектурой и возможностью совместной работы с беспилотниками. Оборонный бюджет Италии на 2023 год предусматривал расходы на программу A2CS в размере 5,2 миллиарда евро в течение 14 лет.

В декабре стало известно, что «Курганмашзавод» передал Министерству обороны России финальную в 2023 году партию новых боевых машин пехоты БМП-3 и десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ.

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Россия
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БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
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